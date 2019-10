AB InBev lanceert ‘biertrein’ en houdt zo 20.000 vrachtwagens per jaar van de weg PhT

28 oktober 2019

17u38 18 Antwerpen AB InBev haalt vanaf 2020 zo’n 20.000 vrachtwagens per jaar van de weg. De biergigant opende maandag, in aanwezigheid van minister-president Jan Jambon (N-VA), een nieuwe treinverbinding in de Antwerpse haven. Die loopt van een magazijn van Katoen Natie op de rechteroever van de Schelde naar een terminal van DP World op de linkeroever.

Stella Artois wordt in meer dan honderd landen gedronken. Negentig procent van de productie in ons land is voor de export. Driekwart daarvan vertrekt via de haven van Antwerpen.

De bijkomende treinverbinding naar DP World haalt per trein 47 containers - of 47 vrachtwagenritten - van de weg. Opgeteld bij de 15.000 containers die AB InBev in 2019 al via een bestaande spoorverbinding liet vervoeren naar kaai 1742 MPET, brengt dit het totaal voor 2020 op 20.000 containers. Dat komt neer op 440.000 minder afgelegde kilometers op de weg.

Ook goederenbehandelaar DP World zet in op duurzaamheid. De automatische kranen voor de containers zijn zuiniger en gebruiken energie die lokaal is opgewekt met een biogasinstallatie en een windmolen.

Voor minister-president Jan Jambon strekt de nieuwe ‘biertrein’ tot voorbeeld. “We zullen nog meer gebruik moeten maken van het spoor en onze onderbenutte waterwegen om goederen vlot en milieuvriendelijk ter plaatse te brengen.”