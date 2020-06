Aardverschuiving in Antwerpse taxisector op komst? Vakbond vreest bloedbad als gemeenteraad Vlaams Decreet afschaft ADA

14u33 0 Antwerpen De socialistische vakbond BTB vreest voor de toekomst van de taxisector in Antwerpen als de gemeenteraad maandagavond het Vlaams Taxidecreet met onmiddellijke ingang naar de prullenmand verwijst. Volgens de BTB creëer je zo een prijzenoorlog in een sector die al rake klappen kreeg door de coronacrisis.

Vanavond stemt de Antwerpse gemeenteraad over de onmiddellijke afschaffing van het Vlaams Taxidecreet. Dat betekent dat taxibedrijven zelf hun prijs zouden kunnen vastleggen en dat de limiet op het aantal taxi’s per 1.000 inwoners ook wegvalt.

Door dit decreet af te schaffen, maak je de markt kapot Carine Dierckx

De vakbonden en de sector zijn niet te spreken over de stemming in de gemeenteraad en zij hopen dan ook dat het voorstel om het decreet naar de prullenmand te verwijzen, geen meerderheid vindt. “De sector heeft al rake klappen gekregen door de coronacrisis en nu doet de stad daar nog een schepje bovenop”, vertelt Carine Dierckx, secretaris van BTB. “Wat je nu creëert, is een prijzenoorlog waarbij klanten kunnen onderhandelen over de prijs. Ook effen je de weg voor de Ubers in de wereld. Dat zal ten koste gaan van de kwaliteit die erkende taxibedrijven wel leveren.”

Gebeten hond is schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Iedereen weet dat meneer Kennis een grote fan is van apps en ik kan hem daar deels in volgen. We moeten mee met onze tijd en de sector kan een verjonging gebruiken. Maar door dit decreet af te schaffen, maak je de markt kapot”, aldus Dierckx.

Schepen Koen Kennis wilde niet reageren.