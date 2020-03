Aantal zieke chauffeurs De Lijn blijft stijgen: Antwerpse trams rijden nog maar elke 15 en 30 minuten vanaf dit weekend ADA

26 maart 2020

10u41 2 Antwerpen De frequentie van het aantal trams in Antwerpen zal vanaf dit weekend teruggeschroefd worden. Door het steeds oplopend aantal zieke chauffeurs zullen trams nog maar elke 15 en 30 minuten rijden, met uitzondering van tram 11, die niet rijdt. Tramlijn 12 zal wel opnieuw uitrijden.

De Lijn zegt er alles aan te doen om haar huidige, aangepaste aanbod te blijven verzekeren. In Antwerpen is het aantal ziektemeldingen opgelopen, waardoor er onvoldoende tramchauffeurs beschikbaar zijn. Om de dienstverlening te kunnen blijven garanderen, wordt daarom vanaf zaterdag 28 maart de frequentie van de Antwerpse tramlijnen teruggeschroefd.

Alle lijnen worden gereden, met uitzondering van tramlijn 11, die de afgelopen dagen evenmin reed. Tramlijn 12 gaat opnieuw rijden.

Praktisch

- Lijnen 2, 3, 5, 9, 10 en 15: rijden 4 keer per uur tussen 5.30 uur en middernacht. Er is dus om het kwartier een tram.

- Lijnen 1, 4, 6, 7, 8, 12 en 24: rijden 2 keer per uur tussen 5.30 uur en middernacht. Er is dus om het halfuur een tram.

Deze wijzigingen zullen vanaf vrijdag in de loop van de dag terug te vinden zijn via de online kanalen van De Lijn en vanaf zaterdag tevens op de digitale borden aan de haltes. Aan de haltes wordt een algemeen informatiebericht opgehangen. Reizigers die ingeschreven zijn op de mailinglist zullen bovendien bijkomend via een nieuwsbrief op de hoogte worden gesteld.

Als er op bepaalde dagen toch meer chauffeurs beschikbaar zijn, dan worden er bijkomende tramritten ingelast.