Aantal aanvragen leefloon verdubbeld door coronacrisis: 600 tegenover 300 op één maand ADA

10 april 2020

16u08 1 Antwerpen In een maand tijd is het aantal nieuwe aanvragen voor een leefloon verdubbeld in Antwerpen. Dat wordt bevestigd door het kabinet van schepen voor Armoedebestrijding Tom Meeuws. Door de coronamaatregelen verwacht de schepen ook dat mensen langer dan normaal beroep zullen moeten doen op het leefloon.

Terwijl de stad Antwerpen in februari nog zo’n 300 nieuwe aanvragen voor een leefloon ontving, steeg dat in maart naar 600. Volgens schepen Tom Meeuws (sp.a) gaat het om personen die weinig bescherming hebben op de arbeidsmarkt, zoals freelancers, interimwerkers en personen met dagcontracten. In die laatste groep zitten ook personen die in de horeca werken, maar door hun arbeidsstatuut geen recht hebben op de gebruikelijke steunmaatregelen. “Deze situatie toont aan dat er veel meer personen dan gedacht in onze maatschappij kwetsbaar zijn”, zegt Meeuws. “Personen die hiervoor net voldoende verdienden om rond te komen en nu in de problemen komen.”

Wie al een leefloon heeft, zal daar volgens de schepen langer dan gemiddeld gebruik van moeten maken. “Normaal hebben ze het gemiddeld negen maanden nodig, maar de hefbomen die er zijn om uit die kwetsbare positie te geraken, zijn vandaag weggevallen. Personen op een leefloon moeten aantonen dat ze werk zoeken, of bijvoorbeeld lessen Nederlands volgen. Maar solliciteren is heel moeilijk geworden en die lessen zijn er niet meer.” De schepen vreest daarom dat personen die voor de coronacrisis al in een kwetsbare situatie zaten, nu geïsoleerd zullen geraken.

Ook het aantal vragen voor het OCMW stijgt exponentieel. Meeuws verduidelijkt dat het OCMW nog steeds open is op afspraak. “Al kunnen we veel vragen ook telefonisch of online behandelen.”