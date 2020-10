Aansluiting E313 op Antwerpse ring weer vrij na dodelijk ongeval met vrachtwagen Jasper van der Schoot

09 oktober 2020

07u16 6 Antwerpen In Antwerpen is de aansluiting van de E313 vanuit Hasselt op de Antwerpse ring richting Brussel weer vrijgegeven. Vanmorgen rond 4 uur vond daar een zwaar ongeval plaats waarbij een man aangereden werd door een vrachtwagen. De man heeft het niet overleefd. De aansluiting was meer dan 3 uur lang volledig versperd. Door de ochtendspits is het aanschuiven vanaf Oelegem op de E34 en vanaf Massenhoven op de E313.

Door het ongeval moest alle verkeer de R1 op richting Nederland om dan in Deurne de uitrit te nemen en om te keren. Dat veroorzaakte een lange file op de E313, waar de wachttijd opliep tot een uur. De weg is nu vrij, maar aangezien de ochtendspits in volle gang is, geraakt die file niet meer opgelost. Het is nog steeds aanschuiven vanaf Oelegem op de E34 en Massenhoven op de E313.

De aansluiting was meer dan 3 uur lang versperd volgens het Vlaams Verkeerscentrum. Het slachtoffer dat door de vrachtwagen werd aangereden heeft het niet overleefd. De politie onderzoekt de omstandigheden.

Op de #E313 richting Antwerpen is het intussen bijna een uur aanschuiven. Bij Antwerpen-Oost is de aansluiting naar de #R1 richting Gent afgesloten na een ernstig incident vanochtend. pic.twitter.com/J8QIMUssxb Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

