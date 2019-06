Aanslagen in drugsoorlog: zes mannen en minderjarige opgepakt Patrick Lefelon

19 juni 2019

11u13 32 Antwerpen Bij een politieactie in Antwerpen zijn vanochtend 6 mannen en een minderjarige opgepakt. De arrestaties kaderen in het gerechtelijk onderzoek naar drie brandstichtingen van auto’s op 6 maart 2019. De aanslagen worden gesitueerd binnen een afrekening in het drugsmilieu.

In de vroege ochtend van 6 maart 2019, rond 4 uur, werden twee auto’s in brand gestoken in de Biekorfstraat en in de Rupelstraat in Antwerpen. Een derde wagen werd rond 6.30 uur in brand gestoken in de Emiel Vanderveldenstraat in Hoboken.

Vandaag zijn er op 9 plaatsen in Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne huiszoekingen geweest, waarbij de FGP Antwerpen heeft samengewerkt met PZ Antwerpen en het POSA. Zes mannen van 18, 19, 22, 23, 26, 31 en één minderjarige zijn van hun vrijheid beroofd. Ze zullen vandaag verhoord worden. Daarna zal de onderzoeksrechter een beslissing nemen over de aanhouding van de meerderjarigen.

Clan oorlog

De aanslagen zijn te situeren binnen het Antwerpse drugsmilieu. Twee familieclans voeren daar strijd over het territorium waarbinnen zij ladingen cocaïne kunnen invoeren in de Antwerpse haven. Het gaat om de familie El M. die in de Dijlestraat woont die het aan de stok heeft met de familie El H. die in de Rupelstraat woont. Op 6 maart werden auto’s in de Rupelstraat voor de woning van de familie EL H.

Twee dagen later vloog een auto in de Dijlestraat de lucht in. Die stond voor de woning van de familie El M. Tientallen andere auto’s raakten beschadigd.

De golf van aanslagen zorgde toen voor politieke onrust. Burgemeester Bart De Wever vond dat de federale politie eindelijk maar eens verdachten moest arresteren. De teller van aanslagen staat ondertussen op 62. DE Antwerpse politie verhoogde sindsdien haar toezicht en kreeg van burgemeester De Wever de toelating om veel meer identiteitscontroles in de wijk uit te voeren. Dat verhoogd toezicht is nog steeds gaande.

Later meer