Aanschuiven voor frisse duik in zwemvijver Boekenberg ADA

06 augustus 2020

17u32 0 Antwerpen Met temperaturen vlotjes voorbij de dertig graden is het bakken en braden in Vlaanderen. Heel wat Antwerpenaren zochten verkoeling in zwemvijver Boekenberg en dat zorgde door het beperkt aantal toegelaten bezoekers voor een lange file. Maar uiteindelijk kon iedereen een verfrissende duik nemen, goed voor ongeveer 800 zwemmers.

Een bloedhete dag en dus is het zoeken naar verkoeling. Tijdens een normale zomer zou dat helemaal geen probleem zijn maar dat het geen normale tijden zijn, hoeven we u niet meer te vertellen. Toch hadden heel wat Antwerpenaren hetzelfde idee opgevat om richting de zwemvijver Boekenberg te trekken voor een verfrissende duik. “Woensdag was nog een overgangsdag maar donderdag zat de zwemvijver helemaal vol”, klinkt het op het kabinet van sportschepen Peter Wouters. “In totaal verwelkomden we zo’n 800 zwemmers, altijd met aandacht voor de veiligheidsregels rond het coronavirus.”

De stad had die stormloop verwacht en nam daarom maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen volgens de geldende veiligheidsnormen zich kon verkoelen. Voor Boekenberg wordt er gewerkt met een aangepaste werking. “Tijdens de openingsuren zijn in aparte blokken van anderhalf uur - op zondag twee uur - telkens 200 bezoekers op de ligweide en maximum 80 zwemmers tegelijkertijd toegelaten in de zwemvijver. Hierdoor kunnen zwemmers op een veilige en aangename manier genieten van een verfrissende zwembeurt. Op drukke momenten wordt gewerkt met blokzwemmen en krijgen telkens 80 zwemmers per kwartier toegang tot de zwemvijver.

Dat de ene zomer de andere niet is wordt dan weer geïllustreerd door twee onderstaande beelden, bijna dag op dag een jaar geleden. De eerste foto toont een overvolle waterpartij op Park Spoor Noord. Toen was er van corona nog geen sprake. De tweede foto toont een lege waterpartij en een lege zonneweide. Of hoe twee beelden soms meer zeggen dan duizend woorden.