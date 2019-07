Aanschuiven aan Bosuil voor laatste 800 abonnementen Annelin Marien

03 juli 2019

14u04 6 Antwerpen Een lange rij voor het Bosuilstadion vandaag. Al vanaf vanmorgen staan fans van Den Antwerp aan te schuiven voor de laatste 800 abonnementen. De ticketverkoop startte om 12 uur, dus die laatste abonnementen zijn ondertussen ook de deur uit.

RAFC verkocht al 12.500 abonnementen, zowel business als regulier, een absoluut record volgens de club. “Het hoogste aantal abonnementen dat we kunnen aanbieden, is verkocht.” zegt Dimitri Huygen, Business & Communication manager bij RAFC. “De club leeft, en gaat in een ongezien tempo vooruit. We doen er alles aan om supporters de mogelijkheid te bieden een abonnement aan te schaffen, en we gaan uit van een volle Bosuil volgend seizoen.“ De Bosuil biedt plaats aan 15.000 supporters. Vandaag werden de 800 laatste, reguliere abonnementen verkocht voor tribune 1, 2 en 3. Na vandaag is RAFC dus volledig uitverkocht.

