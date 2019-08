Aannemer Oosterweel bouwt aanmeerplatform voor bouwmateriaal BJS

14 augustus 2019

18u09 4 Antwerpen In het kader van de werken aan de Oosterweelverbinding op de Antwerpse Linkeroever start aannemersconsortium Rinkoniên op maandag 19 augustus met de bouw van een aanmeerplatform op de Schelde.

Tijdens de Oosterweelwerken zullen op het aanmeerplatform 270.000 kubieke meter grond en 600.000 ton betongranulaten worden overgeladen vanop schepen. Door te kiezen voor transport over het water zouden omgerekend 34.000 vrachtwagens van het overbelaste Antwerpse wegennet worden gehouden.

Het platform komt aan de Beatrijslaan, ten zuiden van de Kennedytunnel. Omwonenden zouden tijdens de aanleg drie weken lang enige geluidshinder konden ondervinden overdag, stelt bouwheer Lantis (het voormalige BAM). Er worden immers 57 stalen buizen in de grond geslagen. Vanaf 16 september tot midden november wordt het platform afgewerkt en zou de hinder beperkt moeten zijn.

Eens het platform klaar is, zal het 75 dagen per jaar actief zijn. Het aangevoerde bouwmateriaal wordt ter plaatse overgeladen op vrachtwagens en via een netwerk van werfwegen naar de verschillende werven in de omgeving, op Linkeroever en in Zwijndrecht, gebracht.

Uit veiligheidsoverwegingen zal het fietspad aan de zuidzijde van de Beatrijslaan afgesloten worden. Fietsers kunnen wel veilig oversteken aan de verkeerslichten die er begin juni geplaatst werden, klinkt het.

Het aanmeerplatform zal in principe vier jaar lang worden gebruikt. Daarna wordt het afgebroken en zal de oever in de oorspronkelijke staat worden hersteld.