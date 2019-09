Aannemer Montevideo-project spaart 9.000 vrachtwagenritten uit dankzij vervoer over Schelde BJS

24 september 2019

16u59 12 Antwerpen De werken voor de Montevideo-site op het Antwerpse Eilandje, waar kantoren en luxeappartementen komen, zijn begonnen. Rupskranen en grondverzetmachines zullen de komende maanden zo’n 65.000 m³ grond afgraven en via de Schelde afvoeren. Er zijn 44 vrachtschepen nodig die 4.500 vrachtwagens – ofwel 9.000 ritten - op de weg zouden vervangen.

De voorbereidende werken op de Montevideo-site waren al voor de zomer van start gegaan maar sinds dinsdag zijn de werken voor het grondverzet gestart. In totaal zal 65.000 m³ overbodige grond afgegraven en afgevoerd worden. Bij het becijferen van de werken stelde de aannemer vast dat 4.500 vrachtwagens - ofwel 9.000 ritten - zouden nodig zijn om de gigantische hoeveelheid grond af te voeren.

Voor het Montevideo-project zullen in totaal 44 vrachtschepen van 110 meter ingezet worden die elk zo’n 3.000 ton kunnen vervoeren. Zopas startte de eerste afgraving voor 10 à 15 vrachtschepen. Dit zal zo’n drie weken in beslag nemen. Daarna starten de werken voor de uitgraving op een grotere diepte voor zo’n 35 schepen. Als alles goed verloopt, is de uitgraving klaar tegen de kerstvakantie. In totaal zullen alle werken aan het project zo’n 36 maanden duren.

Op de site van de honderd jaar oude pakhuizen komen twaalf luxeappartementen, vier penthouses met privé-zwembaden, twee horecazaken, een supermarkt, een ondergrondse parking en 12.000 m² aan kantoren en commerciële ruimtes.