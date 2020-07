Aanmeldingssysteem Antwerpse zwembaden kampt met kinderziektes ADA

16u20 0 Antwerpen De Antwerpse zwembaden zijn nu enkele dagen open en lokten ondertussen al meer dan 8.000 zwemmers. Alvorens je kan plonsen moet je je wel eerst registreren. Dat systeem kende in het begin wel wat kinderziektes voor abonnees. Dat euvel zou vrijdag opgelost moeten zijn.

Wie in één van de Antwerpse zwembaden baantjes wil trekken, moet zich vooraf aanmelden en een plek reserveren. Elke zwemmer krijgt dan een uur zwemplezier. Maar dat aanmeldingssysteem kende een aantal kinderziektes waardoor het voor trouwe zwemmers met een abonnement of meerbeurtenkaart misliep.

“Het klopt dat het systeem een foutmelding gaf bij mensen die reeds een login hadden en die wilden gebruiken om zich aan te melden. Voor nieuwe zwemmers zonder login was er niets aan de hand. Wie al een login had en die wilde ingeven moest ook kunnen aantonen dat hij of zij eigenaar was van die logingegevens en daar liep het mis”, vertelt Seda Malef van Sporting A.

Aanvankelijk bracht de code ‘_2020' als toevoeging aan de reeds bestaande login soelaas maar ook dat zal vrijdag niet meer nodig zijn. Dan zou iedereen zijn of haar vertrouwde login gegevens gewoon kunnen gebruiken. “Wij werken hiervoor met een ontwikkelaar die daar ervaring mee heeft. Het is een nieuw systeem waar goed is over nagedacht. Daarom wordt er gewerkt met een digitale wachtruimte van 100 mensen om ervoor te zorgen dat het systeem niet crasht. Dat werkt goed. Het is pas in de tweede stap waarbij je je login moet gebruiken dat er een fout in het systeem is opgedoken”, klinkt het bij het kabinet van schepen Peter Wouters. Volgens het kabinet moeten de problemen morgen van de baan zijn.

Ondertussen hebben al 8.000 mensen zich aangemeld en dat is toch heel veel. “Het is duidelijk dat de Antwerpenaar er naar uitkeek opnieuw te kunnen zwemmen. 90 procent kon zich zonder problemen aanmelden, die overige 10 procent hebben we zo snel mogelijk proberen helpen. Voor wie het nog niet lukt kan altijd een mailtje sturen en die mensen krijgen dezelfde dag nog antwoord”, besluit Malef.