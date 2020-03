Aanmeldingsperiode Antwerps basisonderwijs loopt bijna ten einde BJS/BLG

25 maart 2020

13u51 0 Antwerpen Ouders die hun kind volgend schooljaar willen laten schoollopen in een Antwerpse school hebben nog een kleine week om hun kind aan te melden. Voor het eerste jaar secundair en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs loopt de aanmeldperiode tot en met 3 april.

Het Lokaal Overleg Platform (LOP) basis Antwerpen herinnert ouders die hun kind nog niet aanmeldden, om dat nog te doen. Via aanmeldingsplatform www.meldjeaan.antwerpen.be kunnen ouders de Antwerpse scholen rangschikken volgens voorkeur, nadien worden de plaatsen toegewezen.

Door de coronamaatregelen werden alle lessen geschorst maar dit heeft geen invloed op de periode van aanmelding. Voor het gewoon kleuter- en lager onderwijs loopt die aanmelding tot dinsdag 31 maart om 17 uur. Voor het eerste jaar van het gewoon secundair onderwijs en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs kan men aanmelden tot 3 april om 17 uur.

Ouders zitten met vragen

Doordat de fysieke infomomenten niet kunnen doorgaan, zitten heel wat ouders nog met vragen over de schoolkeuze. Scholen en CLB’s doen er alles aan om ouders zo goed mogelijk te informeren. Ouders met vragen over de aanmeldprocedure kunnen elke werkdag van 9 tot 16 uur bij de helpdesk terecht, voor vragen over de school zelf of leerprojecten kunnen ze de scholen contacteren via hun website of telefonisch.

“We hebben nog geen signalen gekregen dat ouders klagen dat ze geen info vinden”, zegt Luc Tesseur, voorzitter LOP basis Antwerpen. “Het persoonlijk contact met de school valt nu weg, maar we zitten in een uitzonderlijke situatie. Positief is wel dat er door die coronamaatregelen sowieso nergens gekampeerd wordt. Wij hadden alle maatregelen getroffen om dat tegen te gaan maar door het samenscholingsverbod en de sociale afstand blijven mensen weg.”

Geografische spreiding

Er is cijfermatig voldoende plaats in de Antwerpse basisscholen, al zou de geografische spreiding van de scholen hier en daar voor problemen kunnen zorgen. “We doen alleszins ons uiterste best om ieder kind te plaatsen, en kinderen die toch nog uit de boot zouden vallen, gaan we individueel aan een plaatsje helpen.”

Voor het buitengewoon basisonderwijs wordt bij de CLB’s en de scholen voor buitengewoon onderwijs permanentie voorzien. Ouders kunnen telefonisch contact opnemen met het CLB dat het verslag voor hun kind uitreikt(e) of met een school voor buitengewoon basisonderwijs en samen met hen de aanmelding in orde brengen. Voor het buitengewoon secundair onderwijs organiseren de scholen de inschrijvingen zelf. Ouders van kinderen die zijn aangemeld, krijgen een bericht zodra de plaatsen toegekend zijn. Daarin wordt ook uitgelegd hoe de concrete inschrijving in de toegewezen school verloopt.

