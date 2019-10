Aanleg nieuwe speeltuin Dageraadplaats uitgesteld BJS

02 oktober 2019

17u22 0 Antwerpen Het speelterrein op de Dageraadplaats zal dit najaar niet meer vernieuwd worden. “De planning en uitvoering zal meer tijd in beslag nemen dan oorspronkelijk voorzien”, zegt het Antwerpse districtsbestuur.

De speeltuin op de Dageraadplaats wordt al jaren erg intensief gebruikt en is aan vernieuwing toe. In 2018 gaven kinderen en jongeren hun mening over hoe de nieuwe speeltuin er moet uitzien. De gekozen aannemer mag dan zelf een ontwerp voor de speeltuin maken en die na goedkeuring plaatsen.

Vaststaat dat de toekomstige speeltuin over de hele zone een rubberen valdemping krijgt, waar mogelijk komen er ook heuveltjes. Het district voorziet ook een speelwaterpartij. En niet onbelangrijk: alle bomen blijven behouden.

De werken hadden normaal dit najaar van start moeten gaan, maar die timing wordt niet gehaald. “De planning en uitvoering zal meer tijd in beslag nemen dan oorspronkelijk voorzien”, zegt het districtsbestuur. “We gaven bovendien de opdracht om het speelwaterelement op een duurzame manier uit te werken.”

Een nieuwe startdatum is er voorlopig niet. “Zodra die bepaald is, zullen de buurtbewoners op de hoogte worden gebracht over het verloop.”