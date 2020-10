Aanleg nieuwe fietsoversteek Mechelsesteenweg richting Leopoldstraat maandag van start ADA

02 oktober 2020

Maandag starten de werken voor de aanleg van de nieuwe fietsoversteek vanop de Mechelsesteenweg richting Leopoldstraat. Via een nieuw fietspad langs de voormalige Nationale Bank kunnen fietsers vlot en comfortabel aansluiten op de Leopoldstraat en het centrum van de stad. Na de herfstvakantie is de nieuwe verbinding klaar.

Maandag 5 oktober start de aanleg van een nieuw enkelrichtingsfietspad in rode asfalt en een voetpad tussen de gevel van de voormalige Nationale Bank en de huidige bomen. Een knipperlicht ter hoogte van de Bourlastraat waarschuwt fietsers voor een aankomende tram. Zo kunnen ze veilig de oversteek maken naar de Leopoldstraat. Deze werken geven geen hinder voor het verkeer, voetgangers kunnen aan de kant van de huizen de werken passeren. Schepen Koen Kennis: “De oversteek voor fietsers was een nog ontbrekende schakel op het traject aan het kruispunt Mechelsesteenweg, Britselei en Frankrijklei. Die oversteek is op dit moment onoverzichtelijk, en niet aangepast aan de grote volumes fietsers op de Leien en op de Mechelsesteenweg.”

Maandag 26 oktober start de tweede fase met werken op het kruispunt met de Leien. In de eerste week zijn er op de Leien 2 rijstroken beschikbaar in elke richting. Tijdens de herfstvakantie, tussen 2 en 6 november, is er op de Leien 1 rijstrook beschikbaar richting noorden. Op dat moment wordt de nieuwe opstelstrook voor de fietsers aan de kant van de Mechelsesteenweg aangelegd.

Na de herfstvakantie kan de nieuwe oversteek in gebruik genomen worden.