Aanklager laat moordverdachten vrij omdat assisenproces is stilgelegd Patrick Lefelon

16 maart 2020

18u38 114 Antwerpen Branko Stankovski en Daniël Florojkic hebben de gevangenis verlaten. De twee mannen staan terecht als de uitvoerders van de roofmoord op de 76-jarige Leopoldine De Decker. Het assisenproces is door de coronacrisis stilgelegd. De twee beloven zich op 4 mei opnieuw aan te bieden aan de gevangenis.

Assisenvoorzitter Jo Daenen besprak maandagmorgen alle praktische afspraken over het stilgelegde proces met de advocaten van de familie Van Dyck/De Decker en van de vijf verdachten. Het proces was vorige donderdag in de laatste rechte lijn gekomen toen het werd stilgelegd. De pleidooien van de openbare aanklager en van alle advocaten zijn opgeschoven naar maandag 4 mei.

Van de vijf verdachten zaten enkel Branko Stankovski en Daniël Florojkic in voorarrest in de gevangenis. Zij waren in september 2014 aangehouden omdat zij volgens ‘klokkenluider’ Pieter Vermeersch Leopoldine hadden vermoord in haar woning op de Antwerpse Dam. De twee mannen met Servische roots zaten twee jaar in voorarrest maar werden dan vrijgelaten. Bij de start van het assisen op 2 maart waren zij opnieuw aangehouden en moesten na elke procesdag ‘s avonds terug naar de gevangenis in de Begijnenstraat.

Advocaat Frédéric Thiebaut, die Daniël Florojkic bijstaat: “Het proces wordt bijna anderhalve maand stilgelegd. In overleg met de openbare aanklager mogen Florojkic en Stankovski de gevangenis verlaten. Zij moeten en zullen zich op 4 mei terug aanbieden aan de gevangenis.”

De advocaten hadden aan de Kamer voor Inbeschuldigingstelling ook de voorlopige vrijlating kunnen vragen. Indien die werd toegekend, konden de twee mannen niet meer opnieuw worden opgesloten bij de hervatting van het proces. Vandaar dat de openbare aanklager akkoord ging met de gewone vrijlating.