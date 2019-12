Aanklager eist levenslang tegen moordkoppel: “Ik zie geen enkele verzachtende omstandigheid” BJS

06 december 2019

10u27 1 Antwerpen Het openbaar ministerie heeft voor het Antwerpse assisenhof de levenslange opsluiting geëist van Bart Goossens (37) en Natasja De Paepe (39). De jury verklaarde het koppel gisterenavond al schuldig aan de roofmoord op de gepensioneerde leraar Frank Serruys (62) uit Antwerpen. Het slachtoffer was in de woning van De Paepe met geweld om het leven gebracht, waarna de twee hem hadden bestolen. Een definitieve uitspraak over de strafmaat wordt later vandaag, na de pleidooien van de verdediging, verwacht.

Openbaar aanklager Björn Backx was vrijdagmorgen bijzonder scherp tijdens zijn betoog over de strafmaat. “Deze vorm van criminaliteit, waarvan iemand omwille van zijn geld wordt afgemaakt, en daarna al een stuk huisvuil wordt gedumpt, is ronduit weerzinwekkend. Wat het nog laakbaarder maakt, is het feit dat Natasja De Paepe een goede band had met slachtoffer Frank Serruys. Van die band maakte ze schaamteloos misbruik. Ik til ook zwaar aan het feit dat het slachtoffer een gruwelijke dood is moeten sterven.”

Backx zag voor Goossens en De Paepe geen enkele verzachtende omstandigheid. Niet in hun jeugd, hun persoonlijkheid, strafrechtelijk verleden of houding na de feiten. “Ik heb zelfs niet de indruk dat de beschuldigden oprecht spijt hebben”, concludeerde Backx, die voor beiden de levenslange opsluiting eiste.