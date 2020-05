Aanhouding moordende glazenwasser met twee maanden verlengd BJS/BLG

26 mei 2020

09u40 0 Antwerpen De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding van seriemoordenaar Stephaan Du Lion (55) uit Deurne opnieuw met twee maanden verlengd. De glazenwasser bekende vier moorden die in de jaren negentig gepleegd werden. DNA-onderzoek deed hem de das om.

Du Lion werd in oktober 2018 aangehouden voor de moord op Ariane Mazijn (30). Haar vriend had haar lichaam op 17 juni 1992 aangetroffen in een studio aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen. Ze werd gewurgd met een snoer en had ook verschillende snij- en steekwonden.

Du Lion, die glazenwasser van beroep is, kon aan de moord op Mazijn gelinkt worden via DNA. Dat werd na een veroordeling in 2015 voor een poging tot diefstal opgenomen in de databank van veroordeelden.

Opnieuw DNA-match

In september 2019 werd de vijftiger ook aangehouden voor de moord op Eve Poppe (38), opnieuw na een DNA-match. Zij werd op 9 september 1997 dood aangetroffen in haar appartement aan de Argentiniëlaan in de Antwerpse wijk Luchtbal. Ook zij bleek gewurgd met een touw en vertoonde verschillende messteken in de borststreek.

Du Lion bekende de moorden op Mazijn en Poppe en biechtte in oktober 2019 ook nog spontaan twee andere moorden uit de jaren negentig op. Lutgarda Bogaerts (28) werd op 12 juli 1993 gewurgd met de snelbinder van haar fiets teruggevonden in de buurt van het Albertkanaal in Oelegem. Maria Van den Reeck (46) werd op 9 december 1994 gewurgd met het snoer van een krultang in haar appartement aan de Stenenbrug in Borgerhout. Er wordt nagegaan of Du Lion nog voor andere feiten in aanmerking komt.