Aanhoudend drugsgeweld beroert Antwerpse gemeenteraad: themacommissie in september Philippe Truyts

25 augustus 2020

14u15 0 Antwerpen De snelle opeenvolging van aanslagen in Antwerpen haalt ook de Antwerpse gemeenteraad uit het zomerreces. Groen vraagt om een themacommissie samen te roepen over de De snelle opeenvolging van aanslagen in Antwerpen haalt ook de Antwerpse gemeenteraad uit het zomerreces. Groen vraagt om een themacommissie samen te roepen over de drugsaanpak van stad, gerecht en federale overheid. Vlaams Belang wil dan weer graag een gemeenteraadszitting, liefst deze week al. N-VA lijkt geneigd om in te gaan op de vraag van Groen.

Een nieuwe nacht, een nieuwe granaat of een schietpartij. Zo gaat het al vier dagen in Antwerpen. De bezorgdheid bij de politieke partijen in de stad groeit ook met de dag. Als het van Sam Van Rooy (Vlaams Belang) afhangt, zou er zo snel mogelijk een extra gemeenteraad moeten komen. “Vier aanslagen op evenveel dagen, nu zelfs twee keer op dezelfde plaats in Deurne. Daar stel ik me toch serieuze vragen bij. In Nederland stuurt de politie mobiele, gepantserde kantoren naar probleemwijken, uitgerust met camera’s. Zoiets zou in Deurne-Noord wel voor afschrikking kunnen zorgen.”

De kans is bijzonder klein dat die extra gemeenteraad er komt. Eén derde van de gemeenteraad – 19 raadsleden – moet dat voorstel onderschrijven. Met zes zetels zou het Vlaams Belang dan ruime steun moeten krijgen.

Iedereen in de stad moet veilig kunnen leven in de stad en ’s nachts zonder angst voor granaten en kogels in bed kunnen kruipen. We moeten alle hens aan dek roepen en met vereende krachten het geweld bestrijden. Wouter Van Besien (Groen)

Wél kansrijk is de vraag van Groen voor een themacommissie. Al is het daarvoor sowieso nog enkele weken wachten. “Iedereen in de stad moet veilig kunnen leven in de stad en ’s nachts zonder angst voor granaten en kogels in bed kunnen kruipen”, zegt fractieleider Wouter Van Besien. “We moeten alle hens aan dek roepen en met vereende krachten het geweld bestrijden. Op een themacommissie over de aanpak van stad, gerecht en federale overheid kunnen de betrokken diensten een stand van zaken geven en pijnpunten worden besproken.”

Doel van Groen: een versterkte samenwerking van de politiediensten. “We moeten de fundamentele vraag in de ogen kijken: hoe kunnen we geweld uitbannen, de gezondheid bevorderen door minder verslaving en criminele economische activiteiten droogleggen. Een louter repressieve aanpak heeft nog nooit gewerkt. Stoere borstklopperij alleen zal het niet oplossen.”

“Praat met bewoners”

Van Besien hoopt dat burgemeester Bart De Wever (N-VA) in de getroffen wijken gaat praten met de bewoners. “Zorg ervoor dat die mensen in gesprek kunnen gaan met de stad en de politie.”

N-VA-fractieleider Johan Klaps ziet een themacommissie wel zitten. Een dringende extra gemeenteraad dan weer niet. “Stemmingen lijken me voorlopig niet aan de orde. Alles kan worden gezegd op een commissie. Ik hoop wel dat we het vooral over onze stedelijke bevoegdheden gaan hebben. Elke partij heeft federale parlementsleden die in Brussel de nodige vragen kunnen stellen. De ‘grote kanonnen’ in de strijd tegen de drugshandel moeten van het federale niveau komen.”