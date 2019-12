Aangepaste uurregeling voor stadsdiensten tijdens eindejaarsperiode AMK

19 december 2019

11u58 0 Antwerpen Tijdens de eindejaarsperiode, van 23 december 2019 tot 5 januari 2020, geldt er voor een aantal stadsdiensten een aangepaste uurregeling, en op feestdagen zelf zijn de meeste diensten van de stad Antwerpen gesloten. Die feestdagen voor het personeel van stad Antwerpen zijn op 25, 26 en 31 december en 1 en 2 januari.

Op dinsdag 24 en 31 december sluiten de recyclageparken vroeger, namelijk uitzonderlijk om 13 uur in plaats van 17 uur. De recyclageparken zijn gesloten op woensdag 25 december en woensdag 1 januari. Verder volgen ze de gewone openingsuren. Antwerpenaars kunnen er dus ook op 26 december en 2 januari terecht.

De nacht van 24 op 25 december en van 31 december op 1 januari is er geen afvalophaling, op de feestdagen zelf ook niet. Bewoners waarvan het huisvuil normaliter op die momenten wordt opgehaald, moeten dit de werkdag erna buitenzetten. De nachtophaling van 25 op 26 december en van 1 op 2 januari verloopt normaal. De stad Antwerpen plant wel om in de toekomst afval op te halen op een feestdag, maar tot daarover een beslissing is genomen, geldt de huidige regeling.

Kerstboomophaling gebeurt in de periode tussen 6 en 31 januari: je mag een kerstboom aanbieden samen met de rest van het huisvuil op het gewone moment van huisvuilophaling.

Meer informatie over de openingsuren van de stadsdiensten vind je op www.antwerpen.be.