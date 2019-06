Aangepaste regeling stadsdiensten op pinkstermaandag AMK

06 juni 2019

14u58 0 Antwerpen Op pinkstermaandag 10 juni geldt een aangepaste regeling voor de bereikbaarheid van de stadsdiensten, zoals bibliotheken, stadsloketten en sportlocaties.

De meeste diensten van de stad Antwerpen zullen gesloten zijn. Op www.antwerpen.be staan de openingsuren vermeld per dienst op de webpagina van de dienst zelf. Ben je van plan een dienst te bezoeken, zoek dan best van tevoren op de website op of de locatie die je wilt bezoeken al dan niet geopend is of dat er aangepaste openingsuren gelden.

In de nacht van zondag op maandag en op maandag 10 juni is er ook geen afvalophaling. Antwerpenaars mogen uitzonderlijk hun huisvuil de volgende werkdag aanbieden. Het afval wordt dan dinsdag opgehaald. In de nacht van maandag op dinsdag en op dinsdag 11 juni verloopt de afvalophaling normaal.