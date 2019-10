Aangepaste dienstregeling voor stadsdiensten tijdens Allerheiligen AMK

28 oktober 2019

Op feestdagen zijn de meeste diensten van de stad Antwerpen gesloten. Dat geldt ook voor vrijdag 1 november, Allerheiligen. Op www.antwerpen.be staan de openingsuren vermeld per dienst op de webpagina van de dienst zelf. Die check je best even van tevoren, als je vrijdag van plan bent een van de stadsdiensten te bezoeken.

Ook de afvalophaling is aangepast voor Allerheiligen. Er is geen afvalophaling op donderdagnacht 31 oktober en op vrijdag 1 november overdag. Je kan uitzonderlijk huisvuil aanbieden tussen 20 uur ’s avonds op zondag 3 november en 7 uur ’s ochtends op maandag 4 november. Het afval wordt dan maandag opgehaald. Alle info staat op de ophaalkalender op www.antwerpen.be.

Op vrijdag 1 november zijn de recyclageparken gesloten. Op zaterdag 2 november zijn ze open.

Wie twijfelt, kan nog tot en met donderdag 31 oktober elke werkdag van 9 tot 17 uur het stedelijk contactcenter bellen voor meer informatie op het telefoonnummer 03 22 11 333. Op vrijdag 1 november is het stedelijk contactcenter gesloten.