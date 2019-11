Aakstraat vier dagen afgesloten voor werken JAA

14 november 2019

Vanaf maandag 18 november tot en met donderdag 21 november worden er werken uitgevoerd in de Aakstraat in Zandvliet. Al die tijd blijft de straat afgesloten.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo legt nieuw asfalt aan in de Aakstraat in Zandvliet. Aannemer Willemen zal deze werken uitvoeren. Eerst wordt de oude toplaag asfalt afgefreesd, daarna wordt een nieuwe toplaag asfalt aangebracht. Tijdens de werken is de Aakstraat afgesloten voor alle verkeer. De voetpaden blijven wel toegankelijk. In de Putsebaan blijft tweerichtingsverkeer mogelijk maar geldt alternerend verkeer tussen de IJzerenwegstraat en de Fregatstraat.