A12 en R2 gaan drie zondagen (eventjes) volledig dicht voor nieuwe hoogspanningskabel ADA

27 februari 2020

15u27 2 Antwerpen Hoogspanningsnetbeheerder Elia laat op drie zondagen in maart en april de A12 ten noorden van Antwerpen en de Antwerpse R2 enkele keren kortstondig volledig afsluiten om elektriciteitsdraden op de hoogspanningslijn in de omgeving van Stabroek en Zandvliet te trekken.

Op de A12 zal het verkeer zowel richting Antwerpen als richting Nederland op zondag 8 maart, 15 maart en 5 april van 7 tot 18 uur over slechts één rijstrook beschikken. De wegpolitie zal de snelweg ook kortstondig volledig afsluiten en dan voor de nodige omleidingen zorgen. Het verkeer richting de Scheldelaan in het havengebied kan bovendien geen gebruik maken van de afrit Zandvliet en wordt omgeleid via het complex Antwerp-haven, de R2 en de afrit Lillo. De oprit van de A12 in Stabroek richting Antwerpen en richting R2 wordt dan weer afgesloten op zondag 5 april, eveneens van 7 tot 18 uur.

Op de R2 is de timing iets anders: daar zal het verkeer zowel richting Antwerpen als richting Gent op zondag 8 maart, 15 maart en 29 maart over één rijstrook moeten tussen 7 en 18 uur. Ook daar zal de wegpolitie af en toe de snelweg volledig afsluiten. Het op- en afrittencomplex Kanaaldok B1/B2 is die drie zondagen eveneens afgesloten, er wordt een omleiding voorzien via de A12 en afrittencomplex Stabroek.

Ook enkele meer lokale wegen zoals Laageind, de Blauwhoefstraat en Kruisweg ondervinden hinder van de werken. De hoogspanningswerken zijn nodig om meer internationale uitwisseling van elektriciteit mogelijk te maken en de hoogspanningscapaciteit in de haven uit te breiden.