A’REA 2020 wordt A’REA UP en moet actieplan tegen Antwerpse ongekwalificeerde uitstroom vormgeven ADA

17 januari 2020

15u11 0 Antwerpen Antwerpen heeft in vergelijking met Vlaanderen een te hoog percentage ongekwalificeerde uitstroom; jongeren die zonder diploma de school verlaten. De stad wilt zich engageren om dit percentage op termijn te reduceren. De bevindingen van het project A’REA 2020, dat twee jaar geleden opgestart werd in de wijk Kiel, zullen worden ingezet om het urgentieplan dat de naam A’REA UP krijgt, mee vorm te geven.

A’REA 2020 wilde van bij de start op een wijkgerichte en geïntegreerde manier werken aan het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom en het creëren van maximale ontwikkelingskansen voor de kinderen die in de wijk wonen of naar school gaan. Om het aandeel vroegtijdige schoolverlaters te verminderen werden zeven programma’s uitgewerkt.

Zo werd er ingezet op kleuterparticipatie waarbij vanaf de voorschoolseperiode al werd ingezet op het belang van deelname aan het kleuteronderwijs en wees men op het belang van leertijduitbreiding door deelname aan buitenschoolse activiteiten. Die zouden namelijk ook de taalontwikkeling bevorderen.

Na twee volledige schooljaren gewerkt te hebben op het Kiel wordt een evaluatie gemaakt. Voor elk van de programma’s werden aanbevelingen geformuleerd naar de toekomst. Op basis van deze aanbevelingen zal de stad de werking van het project bijsturen. Ze legt daarbij de link met de prioriteiten van het nieuwe bestuursakkoord, en met het urgentieplan gekwalificeerde uitstroom in het bijzonder.

Om de stapsgewijze implementatie van A’REA 2020 op lange termijn te kunnen verderzetten, werd beslist om dit project op te nemen in de organisatiestructuur van dat urgentieplan. Het project zal in de toekomst verder gaan onder de naam A’REA UP.