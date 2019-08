A-koor zingt Arabisch lied met westers sausje om culturen te verbinden Caroline Van de Pol

12 augustus 2019

13u48 0 Antwerpen Het A-koor zong zondagnamiddag in de Toren van Babel aan de voormalige slachthuissite in de Damwijk. De zangers werken aan een muzikaal en multicultureel project ‘Eén Stad!’, waarmee ze Antwerpenaren van verschillende culturen willen verbinden via muziek.

De Toren van Babel is een project van kunstenaarscollectief Rooftoptiger en stadsdichter Maud Vanhauwaert. Elke zondag van augustus tot september is iedereen er welkom op de praatsalons, waarin Maud het met interessante gasten heeft over de verschillende talen in Antwerpen. Ze schreef ook een gedicht dat elke week in de Toren vertaald wordt in een andere taal.

Zondag traden 25 zangers van het A-koor op bij de Toren van Babel. Ze zongen Hebreeuwse muziek, een Arabische hit met een verwesterd refrein en een lied uit Lapland met alleen maar klanken. Dirigent Patrick Windmolders vertelt over hun multiculturele project: “Samen met kinderkoor Sterling en moslimkoor Rissala zullen we op 20 oktober het gedicht ‘Eén Stad!’ van Maud Vanhauwaert zingen. Het stuk wordt gecomponeerd door Wim Henderickx en aangevuld met Joodse invloed door Joëlle Strauss en met Arabische invloed door Moufadhel Adhoum.”

Het A-koor is een 50-koppig gemengd koor met als thuisbasis de Dageraadplaats. Ze zingen koormuziek van verschillende tijden en stijlen en nemen om de vier jaar deel aan de provinciale koorwedstrijden in Antwerpen. Iedereen die graag zingt en wat zangervaring heeft is er welkom.

De première van hun nieuwe internationale compositie zal doorgaan op 20 oktober in ’t Werkhuys in Borgerhout. Alle info hierover vind je op www.a-koor.be.