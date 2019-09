9 op 10 afstuderende Antwerpse artsen krijgt opleidingsplaats van voorkeur BJS

11u36 0 Antwerpen De periode na het afstuderen als arts is altijd spannend: zal ik wel een goede opleidingsplaats vinden? Alvast voor de kersverse alumni van UAntwerpen is dat geen probleem: 89,8 procent van de studenten is zeker van een opleidingsplaats van zijn of haar eerste of tweede keuze. “We zetten hard in op het uitbouwen van ons netwerk, ook ver buiten Antwerpen”, zegt decaan Guy Hubens.

Na zes jaar studeren zit de basisopleiding geneeskunde er op. Zo goed als alle studenten beginnen vervolgens aan een vervolgopleiding in de huisartsgeneeskunde of in de specialistische geneeskunde, om bijvoorbeeld neuroloog, cardioloog of geriater te worden. Om aan dat vervolg te kunnen beginnen, moeten de pas afgestudeerde dokters aan een opleidingsplaats geraken. Daar wringt soms het schoentje, want het aantal plaatsen is vaak beperkt en niet alle kandidaten kunnen de richting van hun voorkeur volgen.

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen kan op dit vlak echter mooie cijfers voorleggen. Van de 161 geneeskundestudenten die recent afstudeerden, solliciteerden er 157 voor een vervolgopleiding in de huisartsgeneeskunde of specialistische geneeskunde. 141 studenten (89,8%) kregen een opleidingsplaats in de specialistische geneeskunde (89) of in de huisartsgeneeskunde (52).

De meeste andere kandidaten zetten hun opleiding voort in Nederland of kunnen aan een zogeheten vrij assistentschap beginnen. Als vrij assistent doen ze een jaar lang ervaring op in het specialisme waarvoor ze zich daarna opnieuw kandidaat stellen.