88 scholen van Antwerps Stedelijk Onderwijs klaar voor heropening BJS/BLG

14 mei 2020

17u42 0 Antwerpen In Antwerpen hernemen 88 scholen van het Stedelijk Onderwijs vrijdag maximaal hun lesactiviteiten volgens de Vlaamse richtlijnen. Het gaat om 61 basisscholen, 16 secundaire scholen en 11 buitengewone scholen, goed voor meer dan 8.000 leerlingen. Alle leerjaren die er mogen starten, openen opnieuw de deuren. 22 scholen komen nog niet in aanmerking voor contactonderwijs, bijvoorbeeld omdat er te weinig plaats is om de leerlingen voldoende te spreiden.

Het Stedelijk Onderwijs begeleidde de voorbije weken alle scholen in hun voorbereiding op de heropening, op basis van het draaiboek Preventie van de Vlaamse Overheid. De scholen beschikken ook over extra materiaal zoals extra mobiele wasunits, alcoholgels, circulatieplannen en mondmaskers. Verder ligt de focus ook op een “warm onthaal” voor de kinderen, die terugkeren na een lange periode thuis zitten. “De eerste momenten die kinderen samen met hun leerkrachten en klasgenoten doorbrengen, zijn ontzettend belangrijk”, zegt Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Antwerpen. “Onze leerkrachten hebben de kennis en ervaring om met complexe situaties om te gaan en nemen hiervoor de tijd, want emotioneel welzijn is een belangrijke voorwaarde om weer met veel enthousiasme te beginnen leren.”

“Huzarenstukje”

Leerlingen van leerjaren of scholen die voorlopig niet hervatten, kunnen wel nog steeds rekenen op aanlooplessen. Daarnaast organiseert het Stedelijk Onderwijs ook nog steeds noodopvang op school voor ieder kind dat het nodig heeft. Indien nodig voorziet de stad extra opvangplaatsen voor de leerlingen van het derde, vierde en vijfde leerjaar van het basisonderwijs.

“Dit allemaal in goede banen leiden is een huzarenstukje voor scholenteams, maar ook voor preventie-adviseurs, en logistieke en administratieve diensten achter de schermen”, zegt onderwijsschepen Jinnih Beels (sp.a). “Ik heb alle vertrouwen in de experten én onze scholen en ik wil alle scholenteams dan ook uitdrukkelijk bedanken.”