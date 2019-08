866 kilogram coke verstopt tussen hout Patrick Lefelon

15 augustus 2019

Dit jaar is alleen in de haven van Paranagua in Brazilië al 5,2 ton cocaïne met bestemming Antwerpen onderschept. Woensdag vond de Braziliaanse douane er een lading van 866 kilo verstopt in een lading hout. Toen de douane de lading openbrak, bleek het hout vanbinnen helemaal opgevuld te zijn met pakken cocaïne. Ook die lading was voor Antwerpen bestemd.

Vrijwel elke maand vindt de douane cocaïneladingen in de haven van Paranagua met bestemming België. De grootste lading van 1,2 ton werd in april in beslag genomen.