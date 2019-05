800 activiteiten in 72 dagen: programma Zomer van Antwerpen is weer goed gevuld (maar Cinema Urbana blijft wel grote afwezige) David Acke

28 mei 2019

13u34 0 Antwerpen Meer dan achthonderd activiteiten op ongeveer 25 verschillende locaties: de 25ste editie van de Zomer van Antwerpen is opnieuw rijk gevuld. Van 21 juni tot en met 1 september vult de stad zich met theater, circus, muziek en zomerbars. Grote afwezige is ook dit jaar Cinema Urbana.

Wat begon als een kleinschalig festival in 1993 met drie medewerkers, is vandaag uitgegroeid tot het langdurigste zomerfestival van Europa. De Zomer van Antwerpen duurt dit jaar 72 dagen en heeft met meer dan achthonderd activiteiten op ongeveer 25 verschillende locaties opnieuw een goedgevuld programma. Toch is er ook voor deze feesteditie een belangrijke afwezige: Cinema Urbana

Geschikte locatie

“We hebben lang gezocht naar een nieuwe geschikte locatie voor Cinema Urbana maar die vonden we niet. Daarom hebben we beslist ook dit jaar geen openluchtcinema te organiseren”, vertelt artistiek leider Patrick De Groote. “De voorbije jaren bleken de Kaaien de ultieme locatie te zijn voor de evenement maar door de werken aan die Kaaien waren we genoodzaakt een nieuwe locatie te zoeken. We vonden die twee jaar geleden op het Eilandje maar daar zagen we ons bezoekersaantal met de helft dalen.”

Ook dit jaar wordt de filosofie van de Zomer van Antwerpen behouden: de voorstellingen komen naar jou. Nieuwe locaties zijn de parking van het Bosuilstadion, de dijk in Zandvliet, de Blikfabriek in Hoboken en Oud-Berchem Schepen Nabilla Ait Daoud

Vorig jaar werd daarom een sabbatjaar ingevoerd met het doel om dit jaar opnieuw een openluchtcinema te organiseren. “Cinema Urbana lokt vooral een jonger publiek en daarom moet de locatie gemakkelijk bereikbaar zijn en moet er nadien nog iets gedronken kunnen worden. Bovendien moet de locatie gemakkelijk af te sluiten zijn. Waar we ook zochten, we kwamen altijd opnieuw op de Kaaien uit. Het is dus wachten tot die werken klaar zijn”, aldus De Groote.

Vier wereldpremières

Maar het wegblijven van Cinema Urbana mag geen domper op de feestvreugde zijn. “Van 21 juni tot en met 1 september kan je hier maar liefst vijf Belgische- en vier wereldpremières ontdekken. Ook dit jaar wordt de filosofie van de Zomer van Antwerpen behouden: de voorstellingen komen naar jou. Nieuwe locaties zijn de parking van het Bosuilstadion, de dijk in Zandvliet, de Blikfabriek in Hoboken en Oud-Berchem”, vertelt schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud.

“Voor deze 25ste editie zijn we nog eens nagegaan wat de mensen de afgelopen jaren echt leuk vonden en zijn we bepaalde makers opnieuw gaan vragen. Niet om dezelfde voorstelling nog eens te spelen maar om met iets nieuw op de proppen te komen. Daarnaast hebben we getracht een erg divers programma samen te stellen. Onze vraag was: wie woont er in de stad en wat wil hij of zij zien?” zegt De Groote.

Een voorstelling uit het immense programma pikken is niet eenvoudig. Maar stip ‘Wiek’ van Scheigman& alvast aan in je agenda. Zeven meter lange bladen draaien aan dertig kilometer per uur. De dansers rennen, draaien, springen en duiken. Alles om maar niet geraakt te worden. ‘Wiek’ speelt heel de maand augustus in de polder van Zandvliet.

Het volledige programma vind je op www.zva.be.