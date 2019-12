80 Antwerpse cultuurhuizen verliezen samen twee miljoen euro: “Een besparing op een besparing maar we weigeren het publiek hiervoor te laten opdraaien” David Acke

03 december 2019

13u07 1 Antwerpen Ook in de lokale cultuurorganisaties in de provincie Antwerpen zet de Vlaamse regering stevig de knip. Naast het verdwijnen van de projectsubsidies verliezen bijna tachtig Antwerpse organisaties samen bijna twee miljoen euro aan werkingssubsidies. Ook bij Zomer van Antwerpen zullen ze een moeilijke puzzel moeten leggen. “De gemakkelijkste oplossing zijn de toegangsprijzen verhogen maar dat is net waar Zomer van Antwerpen niet om staat.”

Er is al veel inkt gevloeid over de besparingen in de cultuursector, maar daarbij was er weinig aandacht voor de impact op het lokale cultuur- en verenigingsleven. En die is niet gering. De besparingen treffen niet alleen prominente kunsthuizen in Antwerpen, maar ook de kleinere organisaties. Net voor hen wordt het bijzonder moeilijk om de impact van de besparingen op te vangen, zo stelt Hannes Anaf (sp.a). Ook in de provincie Antwerpen wordt gesnoeid in de werking van meer dan 70 organisaties. Tegen 1 januari 2020 moeten zij bijna twee miljoen van hun subsidie inleveren, zo blijkt uit de cijfers die Vlaams Parlementslid Katia Segers (sp.a) opvroeg bij minister-president Jambon.

De cijfers liegen niet: Tutti Fratelli van Reinhilde Decleir moet het met 13.314,92 euro minder doen. De Zomer van Antwerpen ziet 25.059,09 euro minder, Theater Zuidpool zal het met 34.618,79 euro minder moeten doen en de Monty met 35.367,75 euro. De grotere huizen als Het Paleis en het Toneelhuis zien 80.255,04 en 168.902,17 euro door de vingers glippen.

Zomer van Antwerpen

“Het is een besparing op een eerdere besparing”, vertelt Patrick De Groote, sterke man achter Zomer van Antwerpen. “Ooit vertrokken we met een budget van meer dan 500.000 euro en vandaag zitten we 467.000 euro. Dat voel je. Het is nu bekijken hoe we de puzzel gaan leggen. Het eenvoudigste is natuurlijk de ticketprijzen laten stijgen maar dat is net waar we als Zomer van Antwerpen niet naartoe willen. We bereiken een heel divers publiek net dankzij de lage toegangsprijzen en dat willen we zo houden. Het laatste waar we extra geld zullen halen is bij ons publiek.

Maar daarnaast kamt de Zomer van Antwerpen met nog een ander probleem. “De verlaging van de projectsubsidies hebben indirect ook een grote invloed op ons. We staan erom bekend jonge makers een podium te bieden maar die jonge makers moeten natuurlijk wel iets kunnen maken. Zij maken elk jaar een groot deel uit van ons programma”, besluit De Groote.

Bij Tutti Fratelli van artistiek leider Reinhilde Decleir hoor je hetzelfde verhaal. “Sinds enkele jaren hebben we een paralleltraject waarbij we jongeren begeleiden in het maken van een voorstelling. Daarvoor doen we beroep op de projectsubsidies. Nu daar 60 procent op bespaard wordt is dat project hoogst onzeker. Wij willen onze begeleiders, technici en muzikanten correct kunnen vergoeden. Ook wij werken met een kansentarief van twee euro zodat iedereen van onze voorstellingen kan genieten. Die besparing nu verhalen op onze toeschouwers zullen ook wie niet doen”, klinkt het bij Tutti Fratelli.