8 personen opgepakt bij familieruzie op de Boterlaarbaan CVDP

07 september 2019

19u21 16 Antwerpen Zaterdagavond werden een achttal personen door de politie opgepakt na een geëscaleerde ruzie op de Boterlaarbaan in Deurne.

Omstreeks 18 uur kreeg de politie een oproep binnen over een vechtpartij op de Boterlaarbaan. De politie stuurde extra ploegen en kwam tussenbeide. Het bleek om een familiale ruzie te gaan die uit de hand was gelopen en waar steeds meer amokmakers aan deelnamen. Het was voor de politie niet mogelijk om zonder dwang de gemoederen te bedaren en daarom werden een achttal personen opgepakt. Ze werden naar het cellencomplex in de Noorderlaan gebracht en momenteel wordt uitgezocht wie welk aandeel had in de vechtpartij.