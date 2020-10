77-jarige vrouw overvallen in haar huis: gerecht geeft signalement van de dader Jasper van der Schoot

01 oktober 2020

16u53 0 Antwerpen Een vrouw van 77 is op 13 juni overvallen in haar eigen huis. De dader bond haar vast en nam bijna twee uur lang de tijd om rustig haar woning te doorzoeken. Al die tijd moest de bejaarde vrouw op een stoel in haar keuken blijven zitten met geboeide handen. De overvaller ging aan de haal met cash geld, een gsm, een ipad en alle familiejuwelen van het slachtoffer. Het gerecht verspreidt nu beelden van de verdachte.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Om 4 uur in de namiddag op 13 juni belt een vreemde man aan bij het huis van Liliane (schuilnaam) in de Constitutiestraat in Antwerpen, op 10 minuten wandelen van het Centraal Station. Hij is dan al meer dan een uur in de buurt aan het rondlopen en heeft duidelijk zijn oog laten vallen op het huis van Liliane. Die heeft op dat moment een vriendin op bezoek van wie ze om 4 uur afscheid neemt. Meer dan 9 keer loopt hij voorbij Liliane haar huis.

“Niet lang nadat mijn vriendin is vertrokken, wordt er aangebeld”, vertelt Liliane. “Ik dacht dat ze misschien iets vergeten was. Maar toen ik de deur opende, stond er een grote man van zeker 1m90 voor de deur. Veel tijd om na te denken had ik niet, want hij duwde me onmiddellijk tegen de grond. Hij boeide mijn handen en gebaarde dat ik moest opstaan. Dat ging niet, want ik ben al slecht ter been en had bovendien geboeide handen. Toen heeft hij me achteruit getrokken en op een stoeltje in de gang gezet.”

Hij liet het mes een paar keer langs mijn nek glijden als waarschuwing. Liliane

Lees verder onder de afbeelding

De man gaat het huis binnen om te kijken of er niemand anders meer aanwezig is. Hij gaat de achtertuin in en zet de groene container tegen de muur aan. Waarschijnlijk om makkelijk via het dak te kunnen wegvluchten indien nodig. Daarna zet hij Liliane op haar rollator en ‘barricadeert’ hij haar in de keuken door haar met stoelen te omringen. Zo kon ze zeker niet ontsnappen zonder dat hij haar hoorde.

“Hij had een heel groot, gekarteld mes bij zich waarmee hij me bedreigde”, herinnert Liliane zich. “Af en toe liet hij het langs mijn nek glijden als waarschuwing. Dan is hij alles beginnen doorzoeken en heeft hij kasten en lades opengegooid. Ik kon alleen maar hopen dat het snel voorbij zou zijn.”

Geld is maar geld. Maar de herinnering die bij die juwelen horen zijn ze zoveel meer waard. Liliane

Jammer genoeg neemt de man zijn tijd en doorzoekt hij de woning zo’n twee uur lang. Van tijd tot tijd komt hij kijken of haar boeien nog goed vast zitten. Tot iets voor zessen blijft hij zoeken. Hij steelt onder meer de halsketting en twee ringen die Liliane op dat moment draagt. “Hij sneed op het einde zelf mijn boeien door en is dan gevlucht. Ik ben daarna meteen naar de buren gegaan om bij hen de politie te kunnen bellen, want hij had mijn gsm gestolen.”

Lees verder onder de afbeelding

Knalgele hoodie en rode pet

De dader ontkomt, maar de politie vindt hem terug op bewakingsbeelden in de buurt. Hij vertrekt met een grote tas, een som cash geld, een gsm, een iPad en alle familiejuwelen van Liliane, waaronder een ring van meer dan 100 jaar oud. “Die is nog van mijn grootmoeder geweest”, vertelt Liliane met trillende stem. “Ook het horloge van wijlen mijn man heeft hij meegenomen. Dat is nog het ergstse. Geld is maar geld, maar de herinneringen die bij die juwelen horen zijn me zoveel meer waard.”

Op de beelden is te zien dat de overvaller een zwarte huidskleur heeft en hij groot en mager gebouwd is. Volgens Liliane leek hij jong, begin twintig, en droeg hij op de dag van de overval een knalgele hoodie, een rode pet, een bril en een chirurgisch mondmasker. Als u iets heeft gezien of een idee heeft van de man zijn identiteit, kunt u altijd bellen via het gratis nummer 0800 30 300 of contact zoeken via het online tipformulier. U kunt ook mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.