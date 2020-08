766.000 euro subsidies voor renovatie van Sint-Elisabethgasthuis ADA

25 augustus 2020

17u53 1 Antwerpen Vlaanderen schenkt 766.000 euro aan de renovatie van het Sint-Elisabethgasthuis. “Dankzij deze restauratiepremie worden de historische gebouwen op deze site opgewaardeerd en geïntegreerd in een luxueus boetiekhotel met groen binnengebied”, zegt minister Diependaele.

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 766.316,20 euro toe voor de restauratie van het Sint-Elisabethgasthuis in Antwerpen. De historische gebouwen op de Sint-Elisabethgasthuissite werden de voorbije jaren uitgebouwd als luxehotel en congrescentrum, nadat ze door het Antwerpse OCMW in 2017 in erfpacht waren gegeven.

Het bestaande congrescentrum wordt nu volledig gerenoveerd en geïntegreerd in de rest van de site. “Ook het voormalige Elzenveld Hotel wordt gerenoveerd en uitgebreid. De bedakingen, gevels en het schrijnwerk worden gerestaureerd. De site ligt aan de Botanische tuin en krijgt daarom de toepasselijke naam Botanic Antwerp”, laat Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele weten.

Elfde eeuw

De oprichting van het Sint-Elisabethgasthuis gaat terug tot in de 11de eeuw. Wegens plaatsgebrek en besmettingsgevaar werd het gasthuis in de eerste helft van de 13de eeuw overgebracht naar het Elzenveld, dat buiten de toenmalige stadsmuren gelegen was. De gotische kapel en ziekenzaal uit de 15de eeuw behoren tot de oudste gebouwen van de site. In de eeuwen nadien volgde de bouw van het klooster, de pastorij en de opbrengsthuizen rondom het complex.

De gasthuiszusters verlieten de Elzenveldsite in 1989. De gebouwen doen nu dienst als congrescentrum en hotel. De vzw Het Orgel in Vlaanderen heeft ook zijn zetel in het Elzenveld. De kapel kan gehuurd worden voor allerhande activiteiten. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de twee waardevolle orgels.