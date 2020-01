73-jarige op zebrapad aangereden door taxi in Nationalestraat Sander Bral

11u24 0 Antwerpen Een man is woensdagavond gewond geraakt toen hij werd aangereden aan de Nationalestraat in het stadscentrum.

De man was samen met z’n echtgenote de straat aan het oversteken op een oversteekplaats voor voetgangers. Wellicht had de 56-jarige bestuurder van een taxi het koppel te laat opgemerkt en kon hij niet meer vermijden dat de man van 73 jaar gewond geraakte. De vrouw van het slachtoffer, die achter hem aan wandelde, bleef ongedeerd. Er kwam een medisch team ter plaatse voor de eerste zorgen. Het slachtoffer werd met verschillende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er was nooit levensgevaar.