700 deelnemers op mars tegen seksisme: “Als vrouwen stoppen met werken, dan stopt de wereld met draaien” Caroline Van de Pol

08 maart 2020

18u34 0 Antwerpen Het Collectief 8 maars organiseerde vandaag, naar aanleiding van vrouwendag, een mars tegen seksisme. Met het motto ‘als vrouwen stoppen, stopt de wereld’ wandelden ongeveer 700 deelnemers van de studentenbuurt tot het De Coninckplein, waar het Women’s Strike Festival plaatsvond.

Het standbeeld van Peter De Grote in de Kloosterstraat kreeg vrijdagochtend een schort met daarop de tekst ‘als vrouwen stoppen, stopt de wereld’. Ook het standbeeld van Wiske aan het MAS werd gelijkaardig aangekleed. Met deze actie wilde het Collectief 8 maars seksisme in de kijker zetten. “Seksisme gaat niet enkel over de loonkloof en de trieste statistieken van het aantal vrouwenmoorden in ons land, maar ook over het dagelijkse seksisme dat vrouwen treft en dat veelal onbelicht blijft”, zegt Sarah Scheepers, actief bij het Collectief 8 maars.

Schort uit het venster

Het Collectief organiseerde vandaag de tweede editie van hun mars tegen seksisme. Ongeveer 700 deelnemers met borden en spandoeken wandelden van de studentenbuurt tot het De Coninckplein. Er werd ook opgeroepen aan alle vrouwen om vandaag en morgen hun schort uit het venster te hangen. “We maken zichtbaar dat ons betaalde én onbetaalde werk de economie draagt. Als vrouwen stoppen met werken, dan stopt de wereld met draaien, vandaar de slogan”, legt Sarah Scheepers uit.

Met hun acties wil het Collectief de zichtbare en minder zichtbare vormen van seksisme in de kijker zetten en aanklagen. “Dat zijn bijvoorbeeld de hoge armoedecijfers bij vrouwelijke gepensioneerden die vaak rond moeten komen met een pensioen van 800€ per maand. Het partnergeweld dat onbestraft blijft en waarvan de meldingen maar het topje van de ijsberg zijn. De meisjes die hun plek niet krijgen in de openbare ruimte omdat de pleintjes ‘van de jongens’ zijn, enzovoort.”

Grote opkomst

De organisatie is tevreden met de opkomst van vandaag. “De mars was een succes. Er waren ongeveer 200 deelnemers meer dan vorig jaar, wat heel goed is voor een regendag. We hopen dat we op deze manier zullen blijven groeien”. Tijdens het Women’s Strike Festival op het De Coninckplein gaven verschillende artiesten een optreden en kwamen vrouwen vertellen over hun strijd op en naast de werkvloer.

Het collectief roept ook op tot een internationale vrouwenstaking. “Uit studies blijkt dat als je het onbetaalde werk van vrouwen weghaalt, de wereldeconomie in elkaar valt. Omdat vrouwendag vandaag op een zondag valt, is het voor de meesten moeilijk om te staken, daarom zullen er morgen ook heel wat acties plaatsvinden op de werkvloer.”