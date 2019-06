De Kringwinkel Gesponsorde inhoud 7 creatieve tips voor de meest gezellige, betaalbare en milieuvriendelijke kampeerplek van de wei



19 juni 2019

Trek je eropuit met de tent deze zomer? Of je nu op een festivalweide of in de Ardennen belandt, met wat creativiteit en een resem leuke tweedehandsspulletjes uit De Kringwinkel (klimaatbewust: check! En betaalbaar: dubbelcheck!) maak je van je kampeerplek een gezellige home away from home.

Gezellig dekenfort

Wat je slaapplek betreft, is een stevige tent belangrijk (en ook die vind je in De Kringwinkel). Maar even belangrijk is comfort en gezelligheid. In plaats van een hard matje kan je een dunne, oprolbare matras meenemen. En denk naast een slaapzak ook aan een paar leuke dekens: fijne katoenen lakens voor de warme ochtenden, een paar kleurrijke fleece- of flaneldekentjes voor de koude nachten… Zo ben je op alles voorbereid, heb je ’s nachts genoeg extra laagjes binnen handbereik en voelt je slaapplek ook instant gezelliger.

Pillow talk

Boosten ook de gezelligheid én je comfort: kussens. Neem een paar kleurrijke exemplaren mee. Ze fleuren je tent op, verzachten de omstandigheden en komen ook van pas bij harde kampeerstoeltjes. Mix gerust prints en patronen, dat is helemaal on trend.

Op het matje

Een tapijt(je) of twee voor je tent doet wonderen. Je bakent er je territorium op de camping duidelijk mee af, houd je voeten droog en schoon als je je buiten de tent begeeft en maakt je plek extra Instagramwaardig.

Stoelendans

Harde of lelijke kampeerstoeltjes maak je aantrekkelijker en aangenamer met een kleurrijk dekentje of kussen dat je even uit je tent grist. Strandstoelen zijn ook een leuke optie en maken je kampeerplek instant vrolijker, zeker als je een leuk tweedehandsexemplaar met een retroprintje kan bemachtigen.

Multi-inzetbare mandjes

Picknickmandjes in allerlei maten zijn erg handig. Je kan ze in de tent gebruiken om er spullen in op te bergen en zo alles netjes en ordelijk te houden. Of je kan ze omtoveren tot (bij)tafeltjes en krukjes voor binnen én buiten de tent, zo hoeft je drankje of bord niet in het gras te staan.

Met vlag en wimpel

Maak je kampeerplek herkenbaar in een zee van tenten door leuke slingers of vlagjes eromheen te hangen. Hoe kleurrijker, hoe beter. Lichtslingers en sfeerlampjes kunnen ook, neem dan exemplaren mee die op batterijen werken. Geen bomen in de buurt om ze aan op te hangen? Span de vlagjes of lichtslingers dan over je tent heen.

Jungle vibes

Een finishing touch voor echte huismussen: plantjes! Neem je favoriete (en lichtste) exemplaar van thuis mee om je tent instant huiselijker te maken. Lekkere exemplaren kunnen ook: denk aan een minitomatenplantje. Of neem lege potjes mee en ga op zoek naar leuk groen in de buurt van de camping.

Van de tent, kussens en tapijten tot de stoelen, mandjes en vlaggetjes: alles wat je nodig hebt om van je kampeerplek een gezellige tweede thuis te maken, vind je bij De Kringwinkel Antwerpen. Goed voor het milieu, je portefeuille én het Instagramgehalte van je kampeerervaring. Lees er meer over op www.dekringwinkelantwerpen.be.