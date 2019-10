7 Antwerpse chocolatiers in Gault&Millau voor chocolade AMK

01 oktober 2019

15u41 0 Antwerpen Gisteren werd de gids ‘Gault&Millau's Selection of the Finest Chocolatiers in Belgium and Luxembourg’ voorgesteld, en daar staan ook zeven Antwerpse chocolatiers in.

De Antwerpse chocolatiers die de jury konden overtuigen, zijn Chocolate Nation op het Koningin Astridplein, Chocolatier Goossens in de Isabellalei, Delrey in de Appelmansstraat, In Choc by Tom Coosemans in de Nassaustraat, Jitsk in de Boomgaardstraat, The Chocolate Line op de Meir en V-Chocolatier by Sweertvaegher in de Groendalstraat.

In de gids staat een uitgebreide selectie van 88 chocolatiers in België en Luxemburg die de selectieproeven hebben doorstaan. “De lijst is niet exhaustief of volledig, en dat kan moeilijk anders als je weet hoeveel ambachtelijke chocolaterieën er de laatste jaren zijn geopend.”, klinkt het. “Maar ze geeft een exclusieve selectie van de beste chocolatiers uit onze diverse degustaties.” Drie chocolatiers werden bekroond met de titel ‘Chocolatier of the Year’: voor Vlaanderen is dat Joost Arijs uit Gent, voor Brussel Jérôme Grimonpon en voor Wallonië Ariqua Denis te Andenne.