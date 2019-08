6800 euro voor de winnaars van het Antwerp Skate Contest Caroline Van de Pol

23 augustus 2019

11u34 0 Antwerpen Donderdagavond sloot het Antwerp Skate Contest af met een spannende finale. Konstantin Kobanov (25) uit Rusland sleepte de hoofdprijs van 3000 euro in de wacht.

Konstantin is professioneel skater en vertrekt na het Antwerp Skate Contest naar China voor zijn volgende wedstrijd. “Ik ben heel blij dat ik gewonnen ben. Ik verwachtte om in de top drie te eindigen, maar niet om te winnen”, vertelt hij. Konstantin startte dertien jaar geleden met skaten en won sindsdien al meerdere wedstrijden. Zijn doel is om mee te doen met de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo, waar skateboarden voor het eerst geïntroduceerd wordt.

Ook Lars De Weerd (20) van het Nederlands Olympisch Skateboard Team schopte het tot de finale. “Ik had het niet verwacht omdat ik tijdens de kwalificaties niet goed geskatet had. Toen ik vernam dat ik toch in de finale zat, was ik bijna te laat.” Lars komt uit een familie die houdt van boardsporten en startte op zijn zeven jaar met skateboarden. YouTube filmpjes over skaten inspireerden hem om harder te trainen en beter te worden. Voor Lars was het zijn tweede deelname aan het Antwerp Skate Contest: “Er hangt hier een leuke sfeer en de meeste skaters hebben geen te harde wedstrijdmentaliteit.”

Vicky (17) was als een van de enige vrouwelijke skaters aanwezig op het Skate Contest. Ze skateboardt op een lager niveau en doet geregeld mee aan kleine wedstrijden. Vicky ziet het niet als een nadeel dat ze een vrouw is. “Er zijn gewoon meer jongens die skaten, maar als een jongen en een meisje op dezelfde leeftijd beginnen dan kunnen ze even goed worden.”