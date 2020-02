66 hooligans van Antwerp FC moeten terechtstaan voor ‘free fights’ met fans van rivaliserende clubs BJS

27 februari 2020

11u49 14 Antwerpen De raadkamer in Antwerpen heeft donderdag 66 leden van de harde supporterskern van eersteklasser R. Antwerp FC doorverwezen naar de correctionele rechtbank in een De raadkamer in Antwerpen heeft donderdag 66 leden van de harde supporterskern van eersteklasser R. Antwerp FC doorverwezen naar de correctionele rechtbank in een dossier van ‘free fights’ . Dat zijn georganiseerde vechtpartijen tussen hooligans van voetbalclubs. Vooral de groep Elite Antwerp, bestaande uit kickboxers, wordt geviseerd.

De lokale recherche van de Antwerpse politie viel in april 2018 in alle vroegte binnen op de adressen van verschillende hooligans in en rond Antwerpen. Veertien verdachten werden opgepakt. Hun namen waren opgedoken in het onderzoek naar de aanval van Antwerp-hooligans op de supportersbussen van Beerschot Wilrijk in de zomer van 2017. In de gsm’s vonden de speurders toen ook afspraken, foto’s en filmpjes van eerdere supportersrellen.

Free fights

Het ging dan om zogenaamde ‘free fights.’ Rivaliserende hooligans maken dan een afspraak om na een match met de blote vuist te vechten op een afgelegen plaats. Eén van de laatste knokpartijen tussen Beerschot en Antwerp vond in 2017 plaats in de buurt van het Sint-Annabos op Linkeroever. De gsm’s leverden ook info op over gevechten met andere supportersgroepen, onder andere uit Gent, Club Brugge, Racing Genk en Luik.

De opgepakte verdachten behoorden vooral tot de harde kern Elite Antwerp. Volgens het gerecht was deze groep goed georganiseerd en had de meeste free fights op zijn palmares staan. Elite Antwerp werd lange tijd geleid door aannemer Dennis T., een oudgediende uit de Antwerpse harde kern. Hij werd al in 2008 veroordeeld voor supportersgeweld. Hij zou voor zijn voetbalvrienden trainingen hebben georganiseerd bij een vechtsportclub op het Antwerpse Zuid.

Dat de deelnemers toestemming zouden hebben gegeven, rechtvaardigt de feiten niet Procureur

De demarche van politie en gerecht zorgden voor grote verontwaardiging bij de harde supporterskern van Antwerp. Bij velen leeft immers de idee dat ‘free fights’ toegelaten zijn, zolang de deelnemers vooraf hun akkoord hebben gegeven. Maar het Antwerpse gerecht ziet dat duidelijk anders. “Die gevechten vinden plaats op afgelegen plaatsen, maar wel op de openbare weg. Dat de deelnemers toestemming zouden hebben gegeven, rechtvaardigt de feiten niet. Het onze taak om een duidelijk signaal te geven dat deze illegale gevechten niet thuishoren in onze maatschappij.”

De raadkamer heeft vrijdag in totaal 66 leden van de harde kern van voetbalclub Antwerp –de verdachten zijn tussen 21 en 53 jaar oud - naar de correctionele rechtbank verwezen. Daar moeten ze binnenkort terechtstaan voor opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid, aanstoker van een vereniging, lid van een vereniging en verboden wapenbezit.

Privémilitie

De procureur wilde de verdachten eerst ook vervolgen voor het vormen van een verboden privémilitie, die is opgericht om geweld tegen andere personen of tegen de politie te gebruiken. Maar er is uiteindelijk beslist om die aanklacht te laten vallen. “Het gerechtelijk onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat de betrokkenen deel zouden uitmaken van een private militie deel.”

Volgens het Antwerpse gerecht loopt er een gelijkaardig dossier met hooligans van Beerschot. “Dat zal opnieuw voor de raadkamer worden vastgesteld na een eerdere vraag tot extra onderzoek.”

Binnen enkele weken wordt al een inleidende zitting over het dossier van de ‘free fights’ verwacht. Dan wordt een datum gekozen waarop de zaak gepleit kan worden.