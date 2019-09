650 klimaatjongeren op straat in Antwerpen tijdens eerste klimaatbetoging van het nieuwe schooljaar Annelin Marien

20 september 2019

11u34 0 Antwerpen In het kader van een ‘Global Climate Strike’ komen ook in Antwerpen de klimaatbetogingen weer op gang. De eerste optocht na de zomervakantie bracht zo’n 650 betogers op de been. Waarschijnlijk zullen de klimaatjongeren niet meer wekelijks, maar maandelijks spijbelen voor de planeet. Dertien Antwerpse organisaties die zich inzetten voor het klimaat gaven ook een open brief af aan Schepen van leefmilieu Tom Meeuws.

Op het Conscienceplein stonden vandaag alweer heel wat enthousiaste jongeren paraat voor de eerste klimaatbetoging van het nieuwe schooljaar, zo’n 650 in totaal. De organisatie moest na de vakantie nog een beetje wakker worden, maar na wat chaos in verband met op welke plek er nu afgesproken werd, kon de optocht toch vertrekken door de straten van Antwerpen. “Er zijn nog wat mensen die op de verkeerde plaats staan, maar uiteraard ben ik heel blij om te zien dat er toch nog zoveel volk op de been is, zowel jongeren als ouderen.”, zegt Tom Seerden van Students For Climate.

Maandelijks spijbelen

De klimaatoptochten zullen vanaf nu niet meer wekelijks, maar eerder maandelijks plaatsvinden. “We hebben vorig seizoen gezien dat jongeren 20 weken lang op straat zijn gekomen, en 20 weken lang zijn we genegeerd door de politiek.”, zegt Tom Seerden. “Het lijkt ons dan ook absurd om dat te blijven doen, elke week opnieuw. Het plan is om één keer per maand een spijbelactie te organiseren, en verder zullen er nog allerlei andere acties zijn. Die zullen gericht zijn op het vangen van politieke aandacht, opdat zij onze eisen eindelijk serieus nemen, want de tijd dringt.”

Open brief

Eén van die acties, die vanmorgen voor de betoging al plaatsvond, was het afgeven van een open brief aan het stadsbestuur. “Het originele idee was om die met alle klimaatjongeren af te geven aan de burgemeester op de Grote Markt. Maar dat mocht van de politie niet.”, zegt Tom Seerden. “Daarom hebben we nu met een kleinere delegatie de brief afgegeven.” De brief eist dat alle investeringen in fossiele brandstoffen worden beëindigd, en dat de klimaatnoodtoestand wordt uitgeroepen in Antwerpen. Dertien Antwerpse organisaties, waaronder Ademloos, Scientist for Climate en Hart boven Hard ondertekenden de brief.

Klimaatnoodtoestand

Tom Meeuws, Schepen van leefmilieu, nam de brief in ontvangst, en zegt zeker aan de slag te willen gaan met de ideeën van de jongeren. “Ik wil hen aanmoedigen om niet alleen politici, maar alle burgers te blijven wakker schudden. De klimaatnoodtoestand uitroepen kunnen we doen, maar ik denk dat we eerder naar andere oplossingen moeten zoeken. Eén van de belangrijkste elementen in de strijd tegen klimaatopwarming is een oplossing zoeken voor de verwarming van huizen. Antwerpen heeft de haven, en met de restwarmte die daar verloren gaat, kunnen we eventueel huizen beginnen verwarmen. Ik leg de brief zeker voor aan het college, en we werken verder aan een klimaatplan voor 2030.”