640 treden mét perslucht en in interventiekleding: brandweerman Jelle laat zich sponsoren voor staptherapie Collette (3) Jonathan Bernaerts

10 juni 2019

09u09 35 Antwerpen Jelle Kenis (31) uit Oostmalle heeft hoge ogen gegooid op de Silverrun, de jaarlijkse trappenloop in de Antwerpse Silvertopblokken. De brandweerman bedwong de 640 treden van de woonblok in interventiekleding en mét perslucht. Hij liet zich sponsoren ten voordele van Collette (3), het klasgenootje van zijn dochtertje.

“Goh, eigenlijk viel het best mee. Ik had erger verwacht.” Alsof hij net een doordeweeks loopje in het park achter de rug had: zo kwam brandweerman Jelle zondagmiddag over de meet van de Silverrun. Wanneer we niet veel later deelnemers met hun tong op de grond zien finishen, beseffen we: de jaarlijkse trappenloop in de Silvertopblokken op het Kiel is geen klein bier. Laat staan als je de 640 treden van de 20 verdiepingen hoge woonblok in interventiekleding en mét perslucht op en af loopt.

Klasgenootje dochter

Jelle liep voor het goede doel liep en dat gaf zijn prestatie nóg meer glans. “Ik liep voor Collette, een klasgenootje van mijn dochter Felien. Het meisje heeft een motorische beperking”, legt hij uit. “Het verhaal van Collette heeft iedereen in de wijkschool Immaculata in Oostmalle sterk aangegrepen. Op 28 juni, de laatste dag van het schooljaar, organiseren we met de ouders de benefiet ‘Café Collette’ in de school. De opbrengst gaat naar de dure therapie voor Collette.”

Dankzij ‘Café Collette’ ontsproot bij Jelle het idee om een crowdfunding te koppelen aan zijn deelname aan de Silverrun. “Via Brandweer Zone Rand, waar ik vrijwillig brandweerman ben, had ik me toch al ingeschreven. Dan kon ik evengoed voor Collette lopen”, zegt hij. “Ik had gehoopt om zo’n 200 euro te kunnen inzamelen, maar het is véél meer geworden. We hebben een cheque van liefst 3.391 euro bij. Die gaan we dadelijk overhandigen.”

Het initiatief van Jelle laat de ouders van Collette niet onberoerd. “Onlangs was er de collega van mijn man die ten voordele van onze dochter de Iron Man van Lanzarote liep”, reageert de mama. “Daarna beslissen ouders om in het schooltje een benefiet organiseren. En nu haalt Jelle met zijn stunt in amper één week tijd zoveel geld op… Ik ben sprakeloos.”

Hersenletsel

Collette werd in januari 2016 geboren met cerebrale parese, een zwaar hersenletsel waardoor ze veel moeite heeft om te lopen en haar handje niet kan bewegen. Zeventig procent van haar rechterhersenhelft is permanent beschadigd. Ook slikken en zelf eten verteren lukt haar amper. Collette krijgt elke dag acht uur lang sondevoeding. Bij het revalidatiecentrum TRAINM oefent ze het lopen. In haar linkerhand heeft Collette nog altijd geen kracht, maar ook die hoopt men binnenkort te kunnen trainen.

Hoewel Collettes ouders hard werken en een goed loon hebben, kunnen ze het ingezamelde geld best gebruiken. “De sessies zijn TRAINM zijn duur en de kosten voor de sondevoeding lopen ook hoog op”, zegt de mama. “We spelen ook met het idee om onze dochter in Curaçao dolfijnentherapie te laten volgen. Dat klinkt misschien zweverig, maar is het eigenlijk helemaal niet. In het centrum in Curaçao wordt intensieve kinesitherapie met dolfijnen aangeboden. De dieren blijken kinderen uitstekend te kunnen motiveren.”

Om de bewustwording rond cerebrale parese groter te maken, willen de ouders van Collette nu ook een vzw oprichten. “Met onze website, die nog in opbouw is, gaan we ouders helpen die - net als ons in het begin - door het bos de bomen niet meer zien.”

Alle acties voor Collette vind je hier.