63 procent van alle vandalenstreken tegen De Lijn in provincie Antwerpen Jan Aelberts

18 april 2020

Niet minder dan 63 procent van alle vandalenstreken tegen De Lijn, vinden plaats in de provincie Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers die minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) bekend maakte.

Er waren vorig jaar 782 gevallen van vandalisme bij vervoersmaatschappij De Lijn. Het gaat om een daling van het aantal gevallen met 20 procent tegenover 2018 en het laagste aantal in vier jaar tijd. De provincie Antwerpen spant helaas wel de kroon. Ruim meer dan de helft van de feiten, 63 procent, vond vorig jaar plaats in de provincie Antwerpen. Vlaams-Brabant was goed voor 12 procent, Limburg 11 procent, Oost-Vlaanderen 9 procent en West-Vlaanderen 5 procent.

De Lijn vorderde in totaal 80.631 euro bij de daders, waarvan er voorlopig slechts 165 euro gerecupereerd werd. De boetes die nog geïnd moeten worden, zijn toevertrouwd aan gerechtsdeurwaarders.