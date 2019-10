620 bedrijven en instellingen op Antwerps antiterrorismeplatform Shield BJS/BLG

03 oktober 2019

17u57 0 Antwerpen Een jaar na de oprichting zijn er 620 bedrijven, organisaties en instellingen lid van het informatieplatform Shield van de Antwerpse politie. Dat is donderdag bekendgemaakt op het Shield-congres. In het tweede jaar wil de politie met het netwerk vooral inzetten op educatie.

De Antwerpse politie trad in september van vorig jaar toe tot het online stadsinformatienetwerk Shield. Dat concept werd bedacht met het New Yorks politiekorps en ook in samenwerking met de NYPD opgezet in Antwerpen. Bij de lancering was Antwerpen de eerste stad buiten de VS waar met Shield gewerkt werd.

Het platform moet de uitwisseling van informatie tussen de politie en private actoren stroomlijnen, in de eerste plaats in de strijd tegen terroristische dreiging. Vandaag zijn 620 bedrijven en instellingen, waaronder ook een aantal scholen, lid van het netwerk, maakte projectleider Brandon De Waele bekend op het congres. Wie lid is, kan op de website shieldantwerpen.be melding maken van verdachte incidenten. Omgekeerd verspreidt de politie informatie en deelt ze nieuwsberichten en publicaties over hoe men met dreiging kan omgaan. Zo’n 65 procent van de deelnemers zijn private bedrijven, 35 procent zijn organisaties en instellingen.

Volgens Antwerps korpschef Serge Muyters heeft het netwerk in het eerste jaar al “meermaals” zijn nut bewezen. Vandaag zijn er verschillende actieve onderzoeken aan de gang na informatie van een Shield-lid. Wat die onderzoeken inhouden en hoeveel meldingen er in het eerste jaar gemaakt werden, kan de politie om veiligheidsredenen niet vrijgeven.

“Waar het eerste jaar de focus lag op het delen van informatie, willen we in een tweede fase werk maken van educatie”, zegt projectleider De Waele. Dat zal gebeuren aan de hand van instructievideos en presentaties op de website, maar ook met opleidingen. Daarvan zijn er vandaag een vijftal opgestart. Het is ook de bedoeling om meer congressen te houden, die in de toekomst niet alleen algemeen zijn maar ook specifiek voor een bepaalde sector, zoals de haven of diamant.