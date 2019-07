60 jaar gehuwd, dat verdient een zoentje CVDP

04 juli 2019

17u50 0 Antwerpen Vandaag vierden Henri Depestel (81) en Josepha Michielsen (86) hun zestigjarig huwelijk in het woon-zorgcentrum Ruytenburg in Berchem. Samen met familie, medebewoners en personeel van het centrum vierden ze feest met muziek en cava. De twee tortelduifjes deden hun openingsdans van toen nog eens over.

Jos en Josepha, zoals ze al heel hun leven genoemd worden, leerden elkaar kennen in de Chiro. Een jaar nadat de vonk was overgeslagen, trouwden ze op 4 juli 1959. Jos werkte als bedrijfsleider bij een Antwerpse boekenfirma en Josepha bij de Generale Bank op de Meir. ’s Avonds na het werk lazen ze samen boeken en gaven ze als vrijwilliger lezingen in bibliotheken. Als echte dierenvrienden zorgden ze ook graag voor hun katten en andere huisdieren.

60 rozen

Na de ontvangst van geschenken en felicitaties deden ze hun openingsdans opnieuw en verraste Jos zijn vrouw met zestig rozen. “Het geheim van ons lange huwelijk is vriendelijk blijven tegen elkaar en veel samen doen”, vertelt Josepha. Ook in het woon-zorgcentrum zijn ze volgens het personeel onafscheidelijk. Wat Josepha het leukste vindt aan Jos is zijn handigheid. “Hij kan alles in elkaar flansen, van huishoudelijke apparaten tot modelbootjes.” Jos is van mening dat zijn vrouw de beste rosbief ter wereld maakt.

Josepha moet soms hard lachen wanneer haar man zijn hoorapparaten vergeet in te doen en er grappige misverstanden ontstaan. Zo maken ze na zestig jaar nog steeds plezier samen.