6 Antwerpse adresjes in nieuwe Michelingids Bib Gourmand Annelin Marien

07 november 2019

11u40 0 Antwerpen Michelin maakte vandaag de nieuwe selectie van de Michelin gids Bib Gourmand Benelux 2020 bekend. In deze twaalfde editie verzamelden de inspecteurs van Michelin opnieuw heel wat adresjes met een goede prijs-kwaliteitverhouding, waaronder 6 Antwerpse restaurants. De rode draad van de selectie is het driegangen keuzemenu voor maximaal 39 euro.

In de nieuwe Bib Gourmand vind je 154 restaurants in België, waarvan 18 nieuwe, 14 restaurants in Luxemburg, waarvan 2 nieuwe, en 133 restaurants in Nederland, waarvan 17 nieuwe. De inspecteurs van Michelin kozen ook zes Antwerpse adresjes uit: Bún, Ciro’s, 5 Flavors Mmei, InVINcible en Schnitzel stonden vorig jaar ook al in de gids, l’Amitié is nieuwkomer dit jaar.

Het groeiende belang van producten uit eigen grond is een duidelijke trend in deze nieuwe editie van de Bib Gourmand. “Groenten en lokale producten worden steeds belangrijker,” vertelt Werner Loens, selectiedirecteur van de MICHELIN Gidsen in de Benelux. “Ook de chefs willen hun steentje bijdragen aan het milieu. Dat zorgt voor een frisse dynamiek. Het voedt hun creativiteit. Tel daar de vele internationale invloeden bij, en u krijgt een opwindende selectie nieuwe Bib Gourmands.”

De Bib Gourmand Benelux 2020 wordt vanaf 22 november verkocht voor een prijs van €17,95.