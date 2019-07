5x uit in Antwerpen dit weekend Onze tips van het weekend van 14 tot 16 juli Redactie

11 juli 2019

14u26 0

ANTWERPEN Closet Cleaning Market

Closet Cleaning organiseert rommelmarkten waar iedereen de spulletjes die hij of zij te veel heeft een nieuw leven kan geven. Duik zelf in je kasten om te zien welke dingen je niet meer nodig hebt en geef ze via één van onze rommelmarkten een nieuwe thuis of kom gewoon zelf oude spulletjes een nieuw leven geven.

Deze keer slaat Closet Cleaning Market hun kramen op aan zomerbar Bocadero op het Antwerpse Eilandje. Genieten van het zonnetje, kuieren tussen de kraampjes en een lekkere cocktail: de perfecte combinatie.

Wil je graag deelnemen? Registreer je dan via http://www.closetcleaning.be/14-juli-2019-antwerpen-bocadero. De opbouwen door standhouders start om 7 uur ‘s morgens. De markt start om 9 uur en eindigt om 17 uur.

ANTWERPEN Big Jump

De Antwerpse Droogdokken zijn het decor voor de Big Jump, dat is een wereldwijd initiatief waarbij iedereen in het water springt om zo aandacht te vragen voor propere rivieren. Op deze historische scheepswerf is de waterkwaliteit de afgelopen jaren merkbaar verbeterd. De Antwerpse Schelde, verbonden met de Droogdokken en de rest van de wereld, telt opnieuw 32 verschillende vissoorten, van kleine possen tot kanjers van snoekbaarsen.

Je kan er een hapje eten en iets drinken aan de dokwerkersbar. Na de sprong in het water kan je mee ‘Scheldejutten’ (afval uit het water vissen), varen in de ‘petflesboot’ van Tomorrow now movement of proeven van zeewier en zilte groenten die ter plaatse geoogst worden in een experimentele tuin.

Iedereen is welkom vanaf 11 uur. Om 15 uur vindt het hoogtepunt plaats met de Big Jump. Wie verkleed komt, maakt kan op een mooie attentie.

Zondag 14 juli van 11 tot 17 uur.

BORGERHOUT Festival Flandrien 2019

Op zaterdag 13 en zondag 14 juli viert Borgerhout de Vlaamse feestdag met het gratis evenement Festival Flandrien. Twee dagen boordevol muziek, ontspanning, springkastelen, wielerwedstrijden, concerten, kunstwandeling en nog veel meer.

Zaterdag is er de Grandioos Grote Buurtpicknick, waar alle straten uit de buurt samenkomen om gezellig picknicken. Breng zelfgemaakte hapjes mee, of schrijf je in om je door de plaatselijke cateraars te laten verwennen. Er zijn dansinitiaties en verschillende lokale bands geven het beste van zichzelf. Na 22 uur wordt het feest verdergezet in Bar Brul met DJ Boots.

Zondag staat in het teken van Vlaanderen Feest en van de koers. In en rond het park wordt gefietst met de Reuskens Wisselbeker, de Boelaer Kinderkoers en de Grote Prijs Sofie Goos. Uiteraard is de hele dag ook één groots kinderfeest, met springkastelen, BMX-parcours en panna-tornooien, en de niet te missen kinderkoers in het park.

Gratis toegang. Meer info via www.borgerhout.be

ANTWERPEN Atelier-Café

Weinigen zullen hem nog kennen maar eind jaren ‘80, begin jaren ‘90 was Bob Ross een echt televisiefenomeen. Zijn programma The Joy Of Painting werd wereldwijd druk bekeken en vandaag toont Netflix zich geïnteresseerd om de afleveringen opnieuw uit te zenden.

Tijdens zijn programma legde hij op amusante wijze uit hoe je gemakkelijk zelf kon schilderden. Hij was ook de trendsetter van de Paint & Sip–Party’s. Tijdens zo’n feestje schilderde je gezellig samen op canvas met een drankje waarvan je af en toe nipte. En dat is ook de filosofie van het Atelier-Café.

Zondag vanaf 14.30 tot 17 uur in Who’s afraid of red yellow & blue, Koolkaai 3, 2000 Antwerpen. Het materiaal en een drankje zitten in de prijs inbegrepen. Ticket: 30 euro

ANTWERPEN Achter de schermen van het Vleeshuis

Het Vleeshuis is het oudste niet-kerkelijke gebouw van Antwerpen en is meer dan 500 jaar oud. Hoewel het wat verscholen ligt tussen Het Steen en de kathedraal heeft het Vleeshuis dus een rijke geschiedenis. Wie het Vleeshuis echt wil leren kennen kan zondag 14 juli om 10.30 uur een rondleiding krijgen. Uniek is dat je de 7 verdiepingen te zien krijgt: dat zijn er vijf meer dan tijdens een doorsnee bezoekje. Bovendien bezoek je ook de zolderruimte vanwaar je bij mooi weer een uniek beeld hebt over de Antwerpse binnenstad.

Tickets kosten 9 euro.