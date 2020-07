59-jarige dokwerker komt onder rolbrugkraan terecht en overlijdt Sander Bral

15 juli 2020

20u01 33 Antwerpen Een 59-jarige dokwerker is dinsdag om het leven gekomen nadat hij op een schip aan Antwerp Bulk Terminal (ABT) onder een rolbrugkraan terecht kwam. Het is nog niet duidelijk of het om een menselijke fout of een technisch defect ging. “Uitvoerig onderzoeken om dit soort tragische gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen.”

De 59-jarige D.M. uit Merksem heeft al een lange carrière aan de dok en was volgens havenkoepel CEPA een graag geziene werknemer. Dinsdag was hij aan het werk op een schip aan Antwerp Bulk Terminal (ABT) in Antwerpen-Noord. Als dekman zorgde hij er voor de communicatie tussen de kraanman en de dokwerkers in het ruim.

“Hij is tijdens het lossen van bulkgoed aangereden door een rolbrugkraan op het schip en is zo om het leven gekomen”, betreurt Yann Pauwels van havenkoepel CEPA. “Het arbeidsongeval is nog volop lopende, dus we weten nog niet of het om een menselijke fout ging of een technisch defect. Dat onderzoek voeren we zo uitvoerig mogelijk zodat we maatregelen kunnen nemen en dit soort tragische gebeurtenissen in de toekomst kunnen vermijden.”

Bijstand

“Onze psychologische teams geven bijstand aan de getuigen van het ongeval en de nauwe collega’s van het slachtoffer. Ook de familie kreeg bijstand van ons psychologisch team. Wij wensen de familie, vrienden en collega’s veel sterkte toe, hij was een graag geziene kerel aan de dok.”

Het gaat volgens CEPA om het allereerste dodelijk arbeidsongeval aan de Antwerpse haven dit jaar. Wel vielen er al dodelijke slachtoffers dit jaar tijdens woon-werkverkeer van en naar de haven. “Elk jaar zien we jammer genoeg één tot twee dodelijke arbeidsongevallen in de haven. Het is dus een zeldzaamheid maar elk ongeval is er één te veel”, besluit Pauwels.