583 leerlingen halen gemiste schooltijd in op Zomerscholen van Stedelijk Onderwijs Antwerpen: “Goesting is er om volgend jaar opnieuw een Zomerschool te organiseren” David Acke

28 augustus 2020

15u11 3 Antwerpen De eerste editie van de Zomerscholen van Stedelijk Onderwijs Antwerpen zit erop. In totaal namen 583 leerlingen van het basis- en secundair onderwijs deel aan een van de 16 zomerscholen in hun buurt. Of de organisatie een vervolg plant, is voorlopig nog niet duidelijk. “Momenteel onderzoeken we de leerresultaten van de afgelopen weken en bekijken we de mogelijkheid om de Zomerschool volgend jaar opnieuw te organiseren. De goesting is er in ieder geval al.”

In totaal volgden 88 kleuters, 455 leerlingen van het lager onderwijs en 40 leerlingen van het secundair onderwijs zomeronderwijs. “We zijn meer dan in ons opzet geslaagd: we hebben de leerlingen niet alleen tot bij ons gekregen, ze zijn ook gemotiveerd blijven komen. Dat was de grote uitdaging”, vertelt Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur van het Stedelijk Onderwijs.

De grote meerderheid, meer dan 80 procent van de leerlingen, heeft het volledige zomerprogramma bijgewoond. Dat betekent dat ze ten minste 9 dagen aanwezig waren in een van de Zomerscholen. “Die cijfers bewijzen dat leerkrachten en zomerdirecteurs een ijzersterk concept met leerrijke en boeiende activiteiten hebben neergezet. We hopen dan ook snel te weten of het haalbaar is om hier een vervolg aan te breien. Ik merk alvast heel veel enthousiasme en goesting bij directies en leerkrachten”, zegt Verhaert.

Voor herhaling vatbaar?

Momenteel analyseert Stedelijk Onderwijs de leerresultaten van de Zomerschool. Die zijn gestoeld op de dagelijkse observaties van leerkrachten en stagiairs die het leergedrag van de leerlingen observeerden. “We bekijken niet alleen de leercurve van de leerlingen, maar ook die van leerkrachten, stagiairs, ondersteunende diensten en de leidinggevende. Het was voor iedereen een leerproces. Samen hebben we ons zomerprogramma gaandeweg waar nodig bijgestuurd en geoptimaliseerd”, zegt Zomernetwerkdirecteur Annemie Lybaert. “Hoe dan ook, onze unieke aanpak werd duidelijk gesmaakt. Het was indrukwekkend om te zien hoe alle verschillende teams elkaar inspireerden en onderling knowhow uitwisselden. De magie van de Zomerscholen zit in de samenwerking tussen alle betrokken partijen, en dat is waar Stedelijk Onderwijs voor staat.”

Of er ook volgend jaar een Zomerschool georganiseerd wordt is nog niet duidelijk. Schepen voor Onderwijs Jinnih Beels zegt alvast vragende partij te zijn. Meer nog, zij ziet een jaarlijks programma wel zitten. Of het ook zover komt, is nog even afwachten. “Momenteel onderzoeken we de leerresultaten van de afgelopen weken en bekijken we de mogelijkheid om de Zomerschool volgend jaar opnieuw te organiseren. De goesting is er in ieder geval al”, besluit Verhaert.