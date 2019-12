56 Miljoen keer bedankt! Deze Antwerpse verhalen hebben jullie het meest geraakt: van baby Pia tot de explosie in Wilrijk Jan Aelberts

31 december 2019

16u16 0 Antwerpen Dat Antwerpen 't stad is, dé stad is, bewezen jullie, onze lezers, massaal. Ruim 56 miljoen keer werden de artikels van binnen én buiten de leien gelezen. Dat Antwerpen 't stad is, dé stad is, bewezen jullie, onze lezers, massaal. Ruim 56 miljoen keer werden de artikels van binnen én buiten de leien gelezen. De ontploffing in Wilrijk , de duizend bommen en granaten, hard en treurig nieuws, maar ook humor - de man die zijn broek afstak in het stemhokje - en oprechte emotie. Het afscheid van Superdries bracht duizenden mensen samen, de sms-actie voor de Wilrijkse Pia een heel land.

Het jaar 2019 zal helaas voor Antwerpen een jaar van granaten en kogels zijn, met zo'n twintig aanslagen verspreid over de districten. De war on drugs is er niet enkel één van de politie, maar ook één van afrekeningen binnen het milieu. Burgemeester Bart De Wever werd wakker geschoten, nachtburgemeester Vitalski óók. Ondertussen spraken onze reporters met een insider van het milieu.

Julie Van Espen

En dan was er die zwarte dag voor de Wilrijkse Valaarwijk. Een gasexplosie verwoestte drie huizen in seconden, een 87-jarige vrouw liet het leven. De moord op de 23-jarige student Julie Van Espen maakte ons woedend. Op dader Steve Bakelmans, maar ook op justitie. 15.000 Mensen namen deel aan een stille mars door Antwerpse straten. Tegen seksueel geweld, tous ensemble. Net zoals we allemaal samen de ogen open hielden en zochten naar de vermiste Antwerp-supporter Ben Vanleene. Vruchteloos, helaas. Zijn lichaam werd na een week teruggevonden in het Straatsburgdok.

Pia

Geen nieuws, goed nieuws, bleek dan ook helaas ook in 2019 al te vaak waar. Maar dat goed nieuws geen nieuws zou zijn, werd óók bewezen. Een heel land sms'te zich een duimbreuk om geld in te zamelen voor de Wilrijkse Pia. In amper drie dagen werden zo één miljoen sms’jes gestuurd. En in amper een paar dagen meldden meer dan 200 mensen zich als kandidaat baas van Zino, de hond van de terminaal zieke Peter Deruyter. We zagen samen hoe gorillababy Thandie dit jaar groeide. Vertederd. Alsof het onze eigen worp was. De Antwerpenaar houdt van zijn Zoo.

Ludo Van Campenhout

Die andere dierentuin, de politieke, kon op minder liefde rekenen. De stuurloosheid van het land, de onvrede over politiek gekrakeel, één beeld vatte het. Met humor: De 31-jarige Niels Deleyn stak zijn broek af in het stemhokje en zijn foto ging de wereld rond. Ludo Van Campenhout hield het als schepen voor bekeken. De misstanden bij de ZNA-ziekenhuizen kregen dan weer wel een, op het eerste gezicht, positief vervolg. Geen sinecure in een sector onder druk. Ook kleine problemen werden opgelost en verdienen lof. De Antwerpse Nathalie maakte dit jaar voor het eerst kleren voor vrouwen onder 1,65 meter.

Antwerpen groeide, jankte, lachte en vierde feest - ook zonder Café d’Anvers. Een volledig overzicht is in een stad als de onze onmogelijk. Samen met jullie waren we er altijd bij. Laat de laatste knal van dit jaar geen granaat maar vuurwerk zijn boven onze Schelde. Het Laatste Nieuws wenst al zijn lezers, en dat zijn er nog elk jaar méér, een mooi en gezond 2020.