55-jarige uitbater van wisselkantoor neergestoken bij roofmoord in Antwerpen Patrick Lefelon Sander Bral ADN

15 januari 2020

13u21

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 378 Antwerpen In een wisselkantoor in de Bisschopstraat, vlak bij het Centraal Station van Antwerpen, is deze voormiddag een roofmoord gebeurd. De 55-jarige Olashula O., uitbater van het kantoor, bezweek er aan zijn verwondingen nadat hij enkele messteken moest incasseren. Een dader is nog niet gevat. Het labo en de federale politie zijn ter plaatse.

De melding kwam rond half elf binnen bij de politie, de omstandigheden van wat er precies gebeurd is, zijn nog niet volledig duidelijk. Volgens het parket zagen twee voorbijgangers de man ineengezakt in een zetel in zijn zaak. De hulpdiensten waren vervolgens snel ter plaatse, en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren. Ze konden echter niet voorkomen dat de man even later toch bezweek aan zijn verwondingen.

Verschillende steekwonden

“De wetsdokter stelde verschillende steekverwondingen vast, onder meer één in de linkerborst”, stelt het parket. “Het lab heeft ook een uitvoerig sporenonderzoek uitgevoerd.”



Het parket heeft de feiten voorlopig gekwalificeerd als roofmoord gezien de omstandigheden en locatie, maar benadrukt dat het nog niet duidelijk is of er inderdaad iets werd buitgemaakt. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De federale gerechtelijke politie heeft het onderzoek in handen en zal onder meer camerabeelden bekijken om meer duidelijkheid te verkrijgen over wat er zich concreet heeft afgespeeld.

De 55-jarige man was dus uitbater van het wisselkantoor op de hoek met de Carnotstraat. Volgens de Nigeriaanse buurvrouw Tina was Olushola Bola Omotosho Dare, bijgenaamd ‘Bola’, een bekend figuur binnen de Nigeriaanse gemeenschap in Antwerpen.

Tweede steekpartij

“Bola baat die zaak al uit sinds 2011, vooral buitenlanders of Antwerpenaars met vreemde roots komen er geld wisselen”, zegt Tina. “Zijn officieel adres zou in Duitsland zijn, maar waar hij echt woonde, weet ik niet. Hij hield zijn adres geheim nadat hij vorig jaar al eens werd aangevallen in zijn zaak. Ook toen kreeg de arme man enkele messteken. De daders zouden toen gepakt en veroordeeld zijn dankzij camerabeelden. Hopelijk zijn er nu ook bruikbare beelden gemaakt van de dader of daders. We leven erg mee met de vrienden en familie van Bola, hij was een erg sympathieke man die altijd klaarstond voor de buurt.”